Батьки 7 млн дітей віком до 14 років можуть сформувати цифрове свідоцтво про народження дитини у мобільному застосунку Дія 2.0.
Дивися повний текст Хто з батьків може отримати цифрове свідоцтво про народження дитини.
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Додано: Нед 01 лис, 2020 21:00
Хто з батьків може отримати цифрове свідоцтво про...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Хто з батьків може отримати цифрове свідоцтво про народження дитини.
Додано: Нед 01 лис, 2020 21:00
Хренушки - краина в смартфоне - в дие у меня заграничный есть, инн - есть, а вот свидетельство о рождении сына - ввожу серию и номер - а оно мне в ответ - нажаль ничого незнайдено. У жены - аналогично - ничого незнайдено. Пытаюсь разобраться - дия кивает на ДРАЦС, а ДРАЦС кивает на Дию. Концов не найти. Это не считая того что постановщики задач программистам дии не читают законов: серия в свидетельстве о рождении - это три символа. До 2010 там могли быть любые символы (точнее два последних - это область). С 2010 - первый символ римская цифра (в основном счас ставят римскую цифру I). Вот дия и фигачит сразу первый не редактируемый символ в серии I. А нафига мне I, если у меня - 1. Они конечно отписуются, что типа реализовали "крутой алгоритм подбора-перебора" и I, и 1, и i - но чё-то оно у них не работает...
Додано: Вів 15 гру, 2020 15:12
Свидетельство о рождении
У меня младшего сына свидетельство нашлостюь 2015г, а вот дочери 2007 нет!! Есть подозрение что не подтягивается из-за того что дочь на девьичей фамилии моей, а теперь у меня фамилия другая... Так что теперь не дочь что ли или в связи с этим удочерять мужу?? Бред!! Пытаюсь в вайбере к администратору Дії обратиться, а мне тупо автомат отвечайте выбрать пункт вопроса, а его в списке то нет!!!! Бред!!!! Дорабатывайте программу, женщина может и несколько раз выходить замуж и менять фамилию...
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