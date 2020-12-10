Хто з батьків може отримати цифрове свідоцтво про...

Додано: Нед 01 лис, 2020 21:00

Хренушки - краина в смартфоне - в дие у меня заграничный есть, инн - есть, а вот свидетельство о рождении сына - ввожу серию и номер - а оно мне в ответ - нажаль ничого незнайдено. У жены - аналогично - ничого незнайдено. Пытаюсь разобраться - дия кивает на ДРАЦС, а ДРАЦС кивает на Дию. Концов не найти. Это не считая того что постановщики задач программистам дии не читают законов: серия в свидетельстве о рождении - это три символа. До 2010 там могли быть любые символы (точнее два последних - это область). С 2010 - первый символ римская цифра (в основном счас ставят римскую цифру I). Вот дия и фигачит сразу первый не редактируемый символ в серии I. А нафига мне I, если у меня - 1. Они конечно отписуются, что типа реализовали "крутой алгоритм подбора-перебора" и I, и 1, и i - но чё-то оно у них не работает...