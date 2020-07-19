Тепер простіше буде приїхати і влаштуватися на роботу в цій країні.
Дивися повний текст Австрія спрощує працевлаштування для іноземців: хто зможе виїхати.
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Додано: Пон 02 лис, 2020 09:10
Австрія спрощує працевлаштування для іноземців: хто...
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Дивися повний текст Австрія спрощує працевлаштування для іноземців: хто зможе виїхати.
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