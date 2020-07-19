Тепер простіше буде приїхати і влаштуватися на роботу в цій країні.
Дивися повний текст Австрія спрощує працевлаштування для іноземців: хто зможе виїхати.
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Додано: Пон 02 лис, 2020 09:10
Австрія спрощує працевлаштування для іноземців: хто...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Австрія спрощує працевлаштування для іноземців: хто зможе виїхати.
Додано: Пон 02 лис, 2020 09:33
Ratatui, IT-специалистам для blue-карты не нужно подтверждение образования, как и не обязательно знание немецкого, чтобы устроится на работу. Потом, конечно, для нормальной жизни в Австрии понадобится, но это дело наживное
Додано: Пон 02 лис, 2020 18:22
А какой смысл ехать в Австрию с их здоровенными налогами и ценами ? Чтоб там что-то накопить там что-то надо жить в конуре и отказаться от всех платных развлечений. Полагаю, что разве что молодым ученым стоит уезжать туда работать, денег не особо много будет, зато дадут замечательные условия и работа заменит все развлечения.
Востаннє редагувалось ssnet в Пон 02 лис, 2020 18:26, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 02 лис, 2020 18:24
То ли дело Польша -- гастарбайтеры там все в хоромах в центре столицы живут и не меньше трех раз в неделю театры посещают...
Додано: Пон 02 лис, 2020 18:40
Те кто нормально батрачит могут себе позволить жить в норм квартире. По крайней мере не хуже не хуже чем могли себе позволить в Украине. Если конечно не стоит цель накопить по максимуму.
Додано: Пон 02 лис, 2020 18:55
Только живут почему-то в общагах или в складчину квартиры снимают...
Но и в Австрии, если нормально батрачить, могут не хуже ну хуже, чем на родине хату позволить.
Додано: Пон 02 лис, 2020 19:22
Re: Австрія спрощує працевлаштування для іноземців: хто...
А некоторые вообще в Швейцарии живут где цены намного выше чем в Австрии. Ну как живут - в картонных коробках выживают.
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