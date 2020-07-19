RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Австрія спрощує працевлаштування
для іноземців: хто...

Австрія спрощує працевлаштування для іноземців: хто...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 09:10

Австрія спрощує працевлаштування для іноземців: хто...

Пропонуємо до обговорення:
Тепер простіше буде приїхати і влаштуватися на роботу в цій країні.

Дивися повний текст Австрія спрощує працевлаштування для іноземців: хто зможе виїхати.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91003
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 09:10

Язык и образование с опытом отсеят почти всех наших.
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7235
З нами з: 30.11.12
Подякував: 110 раз.
Подякували: 688 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 09:33

Ratatui, IT-специалистам для blue-карты не нужно подтверждение образования, как и не обязательно знание немецкого, чтобы устроится на работу. Потом, конечно, для нормальной жизни в Австрии понадобится, но это дело наживное
andretar
Аватар користувача
 
Повідомлень: 59
З нами з: 27.11.14
Подякував: 4 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 18:22

А какой смысл ехать в Австрию с их здоровенными налогами и ценами ? Чтоб там что-то накопить там что-то надо жить в конуре и отказаться от всех платных развлечений. Полагаю, что разве что молодым ученым стоит уезжать туда работать, денег не особо много будет, зато дадут замечательные условия и работа заменит все развлечения.
Востаннє редагувалось ssnet в Пон 02 лис, 2020 18:26, всього редагувалось 1 раз.
ssnet
1
 
Повідомлень: 1998
З нами з: 28.04.10
Подякував: 11 раз.
Подякували: 428 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 18:24

  ssnet написав:А какой смысл ехать в Австрию с их здоровенными налогами и ценами ? Чтоб там что-то накопить там что-то надо жить в конуре и отказаться от всех платных развлечений.

То ли дело Польша -- гастарбайтеры там все в хоромах в центре столицы живут и не меньше трех раз в неделю театры посещают...
_hunter
 
Повідомлень: 2937
З нами з: 22.03.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 248 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 18:40

  _hunter написав:
  ssnet написав:А какой смысл ехать в Австрию с их здоровенными налогами и ценами ? Чтоб там что-то накопить там что-то надо жить в конуре и отказаться от всех платных развлечений.

То ли дело Польша -- гастарбайтеры там все в хоромах в центре столицы живут и не меньше трех раз в неделю театры посещают...

Те кто нормально батрачит могут себе позволить жить в норм квартире. По крайней мере не хуже не хуже чем могли себе позволить в Украине. Если конечно не стоит цель накопить по максимуму.
ssnet
1
 
Повідомлень: 1998
З нами з: 28.04.10
Подякував: 11 раз.
Подякували: 428 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 18:55

  ssnet написав:
  _hunter написав:
  ssnet написав:А какой смысл ехать в Австрию с их здоровенными налогами и ценами ? Чтоб там что-то накопить там что-то надо жить в конуре и отказаться от всех платных развлечений.

То ли дело Польша -- гастарбайтеры там все в хоромах в центре столицы живут и не меньше трех раз в неделю театры посещают...

Те кто нормально батрачит могут себе позволить жить в норм квартире. По крайней мере не хуже не хуже чем могли себе позволить в Украине. Если конечно не стоит цель накопить по максимуму.

Только живут почему-то в общагах или в складчину квартиры снимают...
Но и в Австрии, если нормально батрачить, могут не хуже ну хуже, чем на родине хату позволить.
_hunter
 
Повідомлень: 2937
З нами з: 22.03.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 248 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 19:22

Re: Австрія спрощує працевлаштування для іноземців: хто...

  ssnet написав:ми налогами и ценами ? Чтоб там что-то накопить там что-то надо жить в конуре и отказаться от всех платных развлечений. Полагаю, что разве что молодым ученым стоит уезжать туда работать, денег не особо много будет, зато дадут замечательные условия и работа заменит все развлечения.

А некоторые вообще в Швейцарии живут где цены намного выше чем в Австрии. Ну как живут - в картонных коробках выживают.
Dear_Sir
 
Повідомлень: 1783
З нами з: 20.05.08
Подякував: 146 раз.
Подякували: 645 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: moveton і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Іноземців зобов'яжуть сплачувати штрафи за перевищення...
R2 » Пон 14 вер, 2020 07:33
1 127
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 вер, 2020 07:33
0mage0
Австрія знімає заборону на рейси з України, але посилює...
R2 » П'ят 31 лип, 2020 21:26
1 87
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 31 лип, 2020 21:26
Тракторист
Австрія розкритикувала США за намір розширити санкції...
R2 » Нед 19 лип, 2020 10:30
1 175
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 лип, 2020 12:14
Sam17a

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (26084)
02.11.2020 20:12
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.