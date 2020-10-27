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З листопада ціна на газ для
населення підвищилася на 35%

З листопада ціна на газ для населення підвищилася на 35%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 10:20

З листопада ціна на газ для населення підвищилася на 35%

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать дані на сайті компанії.

Дивися повний текст З листопада ціна на газ для населення підвищилася на 35%.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 10:20

ВОНИ ЗРОБИЛИ ЦЕ РАЗОМ!!!)))
dimonasvilli
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 10:27

Откуда же вы берете эти бредовые цифры?Цена от нафтогаза на ноябрь 8.84гр.
Прибаввьте доставку 1.35гр.Такого не было даже при порохе.Це перемога?
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 10:45

  sena_2008atp написав:Откуда же вы берете эти бредовые цифры?Цена от нафтогаза на ноябрь 8.84гр.
Прибаввьте доставку 1.35гр.Такого не было даже при порохе.Це перемога?


https://gas.ua/uk/home/tariffs/tariffdetails?id=18

Мммммм. Откуда 8,84?
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
summacut
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