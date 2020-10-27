Про це свідчать дані на сайті компанії.
Дивися повний текст З листопада ціна на газ для населення підвищилася на 35%.
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Додано: Пон 02 лис, 2020 10:20
З листопада ціна на газ для населення підвищилася на 35%
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Дивися повний текст З листопада ціна на газ для населення підвищилася на 35%.
Додано: Пон 02 лис, 2020 10:27
Откуда же вы берете эти бредовые цифры?Цена от нафтогаза на ноябрь 8.84гр.
Прибаввьте доставку 1.35гр.Такого не было даже при порохе.Це перемога?
Додано: Пон 02 лис, 2020 10:45
Мммммм. Откуда 8,84?
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
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