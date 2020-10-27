З листопада ціна на газ для населення підвищилася на 35%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 02 лис, 2020 10:20
Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать дані на сайті компанії.
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З листопада ціна на газ для населення підвищилася на 35%
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R2
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Додано: Пон 02 лис, 2020 10:20
ВОНИ ЗРОБИЛИ ЦЕ РАЗОМ!!!)))
dimonasvilli
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Додано: Пон 02 лис, 2020 10:27
Откуда же вы берете эти бредовые цифры?Цена от нафтогаза на ноябрь 8.84гр.
Прибаввьте доставку 1.35гр.Такого не было даже при порохе.Це перемога?
sena_2008atp
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Додано: Пон 02 лис, 2020 10:45
sena_2008atp написав:
Откуда же вы берете эти бредовые цифры?Цена от нафтогаза на ноябрь 8.84гр.
Прибаввьте доставку 1.35гр.Такого не было даже при порохе.Це перемога?
https://gas.ua/uk/home/tariffs/tariffdetails?id=18
Мммммм. Откуда 8,84?
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
summacut
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Додано: Пон 02 лис, 2020 11:15
sena_2008atp написав:
Откуда же вы берете эти бредовые цифры?Цена от нафтогаза на ноябрь 8.84гр.
Прибаввьте доставку 1.35гр.Такого не было даже при порохе.Це перемога?
это Вам Фирташ выставил такую цену. У нафтогаза 6.33 на ноябрь. Переходите от Фирташа в Нафтогаз- будет и у Вас по 6.33.
XsanyaX
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Додано: Пон 02 лис, 2020 11:19
Зелена гниль доб'є Україну...
bobo
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