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З листопада ціна на газ для
населення підвищилася на 35%

З листопада ціна на газ для населення підвищилася на 35%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 10:20

З листопада ціна на газ для населення підвищилася на 35%

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать дані на сайті компанії.

Дивися повний текст З листопада ціна на газ для населення підвищилася на 35%.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 10:20

ВОНИ ЗРОБИЛИ ЦЕ РАЗОМ!!!)))
dimonasvilli
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 10:27

Откуда же вы берете эти бредовые цифры?Цена от нафтогаза на ноябрь 8.84гр.
Прибаввьте доставку 1.35гр.Такого не было даже при порохе.Це перемога?
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 10:45

  sena_2008atp написав:Откуда же вы берете эти бредовые цифры?Цена от нафтогаза на ноябрь 8.84гр.
Прибаввьте доставку 1.35гр.Такого не было даже при порохе.Це перемога?


https://gas.ua/uk/home/tariffs/tariffdetails?id=18

Мммммм. Откуда 8,84?
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
summacut
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 11:15

  sena_2008atp написав:Откуда же вы берете эти бредовые цифры?Цена от нафтогаза на ноябрь 8.84гр.
Прибаввьте доставку 1.35гр.Такого не было даже при порохе.Це перемога?

это Вам Фирташ выставил такую цену. У нафтогаза 6.33 на ноябрь. Переходите от Фирташа в Нафтогаз- будет и у Вас по 6.33.
XsanyaX
 
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Зелена гниль доб'є Україну...
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 15:05

  XsanyaX написав:
  sena_2008atp написав:Откуда же вы берете эти бредовые цифры?Цена от нафтогаза на ноябрь 8.84гр.
Прибаввьте доставку 1.35гр.Такого не было даже при порохе.Це перемога?

это Вам Фирташ выставил такую цену. У нафтогаза 6.33 на ноябрь. Переходите от Фирташа в Нафтогаз- будет и у Вас по 6.33.


Да, и в Нафтогазе зафиксить можно было на год по 4,73. Сейчас цена годового тарифа не такая сладкая, но дешевле, чем планируется зимой.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
summacut
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 15:25

  summacut написав:
  sena_2008atp написав:Откуда же вы берете эти бредовые цифры?Цена от нафтогаза на ноябрь 8.84гр.
Прибаввьте доставку 1.35гр.Такого не было даже при порохе.Це перемога?


https://gas.ua/uk/home/tariffs/tariffdetails?id=18

Мммммм. Откуда 8,84?


XsanyaX
это Вам Фирташ выставил такую цену. У нафтогаза 6.33 на ноябрь. Переходите от Фирташа в Нафтогаз- будет и у Вас по 6.33.

От Гончарука:
Кабінет Міністрів України
Постанова
від 24 січня 2020 р. № 17
Київ
Про внесення змін до Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2018 р. № 867 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 98, ст. 3226; 2019 р., № 98, ст. 3268), зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування та застосовується з 1 січня 2020 року.

Прем’єр-міністр України О. ГОНЧАРУК

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesenn ... iv-t240120

2. Пункт 13 викласти в такій редакції:
“13. З 1 січня 2020 р. НАК “Нафтогаз України” здійснює продаж/постачання природного газу відповідно до пунктів 7, 8 і 11 цього Положення за цінами, що встановлюються продавцем (постачальником) і покупцем (споживачем), але не вище рівня, який, зокрема, враховує середньоарифметичне значення фактичних цін (End of Day) природного газу на наступну добу поставки газу (Day-Ahead and Weekend) на нідерландському газовому хабі (ТТF) за період 1—22 числа місяця постачання газу відповідно до інформації біржі Powernext/EEX, різницю (спред) між ціною на хабі TTF та кордоні України і тариф на послуги транспортування природного газу для точки входу в Україну на міждержавному з’єднанні з Польщею/Словаччиною/Угорщиною.”.

https://www.kmu.gov.ua/storage/app/uplo ... 786524.doc

и Нафтогаза:
Зображення
http://194.79.22.199:8080/abonent/Home

+ 1,12 грн. за куб "за розподіл природного газу, АТ "Херсонгаз".
Итого: 7,82 + 1,12 = 8,94 грн.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 16:46

  yanyura написав:
  summacut написав:
  sena_2008atp написав:Откуда же вы берете эти бредовые цифры?Цена от нафтогаза на ноябрь 8.84гр.
Прибаввьте доставку 1.35гр.Такого не было даже при порохе.Це перемога?


https://gas.ua/uk/home/tariffs/tariffdetails?id=18

Мммммм. Откуда 8,84?


XsanyaX
это Вам Фирташ выставил такую цену. У нафтогаза 6.33 на ноябрь. Переходите от Фирташа в Нафтогаз- будет и у Вас по 6.33.

От Гончарука:
Кабінет Міністрів України
Постанова
від 24 січня 2020 р. № 17
Київ
Про внесення змін до Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2018 р. № 867 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 98, ст. 3226; 2019 р., № 98, ст. 3268), зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування та застосовується з 1 січня 2020 року.

Прем’єр-міністр України О. ГОНЧАРУК

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesenn ... iv-t240120

2. Пункт 13 викласти в такій редакції:
“13. З 1 січня 2020 р. НАК “Нафтогаз України” здійснює продаж/постачання природного газу відповідно до пунктів 7, 8 і 11 цього Положення за цінами, що встановлюються продавцем (постачальником) і покупцем (споживачем), але не вище рівня, який, зокрема, враховує середньоарифметичне значення фактичних цін (End of Day) природного газу на наступну добу поставки газу (Day-Ahead and Weekend) на нідерландському газовому хабі (ТТF) за період 1—22 числа місяця постачання газу відповідно до інформації біржі Powernext/EEX, різницю (спред) між ціною на хабі TTF та кордоні України і тариф на послуги транспортування природного газу для точки входу в Україну на міждержавному з’єднанні з Польщею/Словаччиною/Угорщиною.”.

https://www.kmu.gov.ua/storage/app/uplo ... 786524.doc

и Нафтогаза:
Зображення
http://194.79.22.199:8080/abonent/Home

+ 1,12 грн. за куб "за розподіл природного газу, АТ "Херсонгаз".
Итого: 7,82 + 1,12 = 8,94 грн.


Херсонгазсбыт или как он у вас называется, за ноябрь нарисовал цену 7,82 (наши два местных продавана поставили по 6,91 и 6,73), но у Нафтогаза в ноябре 6,33.
Любой может перейти к Нафтогазу, даже ходить никуда не надо, можно онлайн сделать, и платить меньше (по крайней мере пока так).
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
summacut
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