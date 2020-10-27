З листопада ціна на газ для населення підвищилася на 35%
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XsanyaX это Вам Фирташ выставил такую цену. У нафтогаза 6.33 на ноябрь. Переходите от Фирташа в Нафтогаз- будет и у Вас по 6.33.
От Гончарука:
Кабінет Міністрів України Постанова від 24 січня 2020 р. № 17 Київ Про внесення змін до Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Внести до Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2018 р. № 867 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 98, ст. 3226; 2019 р., № 98, ст. 3268), зміни, що додаються.
2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування та застосовується з 1 січня 2020 року.
2. Пункт 13 викласти в такій редакції: “13. З 1 січня 2020 р. НАК “Нафтогаз України” здійснює продаж/постачання природного газу відповідно до пунктів 7, 8 і 11 цього Положення за цінами, що встановлюються продавцем (постачальником) і покупцем (споживачем), але не вище рівня, який, зокрема, враховує середньоарифметичне значення фактичних цін (End of Day) природного газу на наступну добу поставки газу (Day-Ahead and Weekend) на нідерландському газовому хабі (ТТF) за період 1—22 числа місяця постачання газу відповідно до інформації біржі Powernext/EEX, різницю (спред) між ціною на хабі TTF та кордоні України і тариф на послуги транспортування природного газу для точки входу в Україну на міждержавному з’єднанні з Польщею/Словаччиною/Угорщиною.”.
XsanyaX это Вам Фирташ выставил такую цену. У нафтогаза 6.33 на ноябрь. Переходите от Фирташа в Нафтогаз- будет и у Вас по 6.33.
От Гончарука:
Кабінет Міністрів України Постанова від 24 січня 2020 р. № 17 Київ Про внесення змін до Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Внести до Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2018 р. № 867 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 98, ст. 3226; 2019 р., № 98, ст. 3268), зміни, що додаються.
2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування та застосовується з 1 січня 2020 року.
2. Пункт 13 викласти в такій редакції: “13. З 1 січня 2020 р. НАК “Нафтогаз України” здійснює продаж/постачання природного газу відповідно до пунктів 7, 8 і 11 цього Положення за цінами, що встановлюються продавцем (постачальником) і покупцем (споживачем), але не вище рівня, який, зокрема, враховує середньоарифметичне значення фактичних цін (End of Day) природного газу на наступну добу поставки газу (Day-Ahead and Weekend) на нідерландському газовому хабі (ТТF) за період 1—22 числа місяця постачання газу відповідно до інформації біржі Powernext/EEX, різницю (спред) між ціною на хабі TTF та кордоні України і тариф на послуги транспортування природного газу для точки входу в Україну на міждержавному з’єднанні з Польщею/Словаччиною/Угорщиною.”.
+ 1,12 грн. за куб "за розподіл природного газу, АТ "Херсонгаз". Итого: 7,82 + 1,12 = 8,94 грн.
Херсонгазсбыт или как он у вас называется, за ноябрь нарисовал цену 7,82 (наши два местных продавана поставили по 6,91 и 6,73), но у Нафтогаза в ноябре 6,33. Любой может перейти к Нафтогазу, даже ходить никуда не надо, можно онлайн сделать, и платить меньше (по крайней мере пока так).
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)