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З листопада ціна на газ для
населення підвищилася на 35%

З листопада ціна на газ для населення підвищилася на 35%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 18:08

  yanyura написав:
+ 1,12 грн. за куб "за розподіл природного газу, АТ "Херсонгаз".
Итого: 7,82 + 1,12 = 8,94 грн.

ну если так считать то николаевгаззбут поставил 8.94 грн/м3 + николаевгаз за распределение 1.41грн/м3= 10.45грн/м3. Но я по такой формуле не считаю - "распределение" платиться равными платежами и за объем прошлого года. Для меня это фиксированная абонплата.
XsanyaX
 
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