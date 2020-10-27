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З листопада ціна на газ для населення підвищилася на 35%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 02 лис, 2020 18:08
yanyura написав:
+ 1,12 грн. за куб "за розподіл природного газу, АТ "Херсонгаз".Итого:
7,82 + 1,12 = 8,94 грн.
ну если так считать то николаевгаззбут поставил 8.94 грн/м3 + николаевгаз за распределение 1.41грн/м3= 10.45грн/м3. Но я по такой формуле не считаю - "распределение" платиться равными платежами и за объем прошлого года. Для меня это фиксированная абонплата.
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Додано: Пон 02 лис, 2020 19:47
у всіх "газзбутів" з листопада взагалі 8.80-9.01 грн за куб (!) І це ще не враховуючи доставку. Спасибі медіа за те що нагадали що треба перейти до Нафтогазу а не платити цим рєбятішечкам які хіба рекламу в гуглі тобі крутять за твої ж гроші
upd. ще за жовтень у мене вже було 6.67 згідно з 104.ua
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Додано: Пон 02 лис, 2020 20:32
Я очень сомневаюсь,что в Европе цены повысились,да ещё на 37%.
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Додано: Вів 03 лис, 2020 07:53
Літом писали,що закачали рекордну кількість газу в газосховища по рекордній низькій ціні.Тепер перепродають в три рази дороще.Це ринок?ні це грабунок.Щоб ви подавились
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Додано: Вів 03 лис, 2020 09:44
bobo написав:
Зелена гниль доб'є Україну...
Не , то шоколадная коррозия продолжает грызть.
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Додано: Вів 03 лис, 2020 09:58
Нафтогаз получил 11 миллиардов убытка, а теперь решили за счёт народа свои делишки поправить? Коболеву не хватает на премии, с...ки, позорные.
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yalta1965
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