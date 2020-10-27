З листопада ціна на газ для населення підвищилася на 35%

"1 Фіксована ціна
Не зважайте на цінові коливання. Ціна на газ фіксується на 12 місяців.
2 Рівномірне нарахування
Без передоплати. Сплачуйте за газ однакову суму щомісяця протягом року. Сума визначається відповідно до запланованих вами об’ємів.
3 Гнучкі умови
Не бійтесь використати більше законтрактованих об’ємів. Сплачуйте за фіксованою ціною до завершення терміну дії договору."
+ можно проконсультироваться по непонятным ньюансам на горячей линии
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