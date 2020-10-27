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З листопада ціна на газ для
населення підвищилася на 35%

З листопада ціна на газ для населення підвищилася на 35%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 11:17

  yalta1965 написав:_Mykola_ - так им надо за 12 месяцев вперёд проплатить?

https://gas.ua/uk/home/tariffs/tariffdetails?id=19
"1 Фіксована ціна
Не зважайте на цінові коливання. Ціна на газ фіксується на 12 місяців.
2 Рівномірне нарахування
Без передоплати. Сплачуйте за газ однакову суму щомісяця протягом року. Сума визначається відповідно до запланованих вами об’ємів.
3 Гнучкі умови
Не бійтесь використати більше законтрактованих об’ємів. Сплачуйте за фіксованою ціною до завершення терміну дії договору."

+ можно проконсультироваться по непонятным ньюансам на горячей линии
"Телефонуйте

066-300-28-88 (Vodafone)
098-300-28-88 (Kyivstar)
093-300-28-88 (Lifecell)
e-mail:
client@gas.ua"
_Mykola_
 
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