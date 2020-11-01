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Кількість підприємців в
Україні зросла на 60 тисяч

Кількість підприємців в Україні зросла на 60 тисяч
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 11:28

Кількість підприємців в Україні зросла на 60 тисяч

Пропонуємо до обговорення:
З початку року кількість платників податків зросла на 60 тис., до 3,43 млн суб'єктів підприємницької діяльності.

Дивися повний текст Кількість підприємців в Україні зросла на 60 тисяч.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 11:29

та понятно, роботодавець перекладає податки на плечі працівника, якщо перегинає палку, по можливості реєструється фоп, а там і окремий бізнес + щоб уникнути касових
smromko
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