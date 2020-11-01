З початку року кількість платників податків зросла на 60 тис., до 3,43 млн суб'єктів підприємницької діяльності.
Дивися повний текст Кількість підприємців в Україні зросла на 60 тисяч.
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Додано: Пон 02 лис, 2020 11:28
Кількість підприємців в Україні зросла на 60 тисяч
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кількість підприємців в Україні зросла на 60 тисяч.
Додано: Пон 02 лис, 2020 11:29
та понятно, роботодавець перекладає податки на плечі працівника, якщо перегинає палку, по можливості реєструється фоп, а там і окремий бізнес + щоб уникнути касових
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