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Фонд гарантування дав
пояснення щодо підвищення...

Фонд гарантування дав пояснення щодо підвищення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 11:37

Фонд гарантування дав пояснення щодо підвищення...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в повідомленні на сторінці ФГВФО.

Дивися повний текст Фонд гарантування дав пояснення щодо підвищення гарантованої суми відшкодування вкладів.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 11:37

Как они уже надоели с этой болтовнёй, сейчас 200, а им сразу цель 100 000 евро в голове или 600 т грн.
О великие экономисты, между 200 и 600 больше никаких циферок нет? Ну там 300, или 400, может 500?!
Rainbow
 
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