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Фонд гарантування дав
пояснення щодо підвищення...

Фонд гарантування дав пояснення щодо підвищення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 11:37

Фонд гарантування дав пояснення щодо підвищення...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в повідомленні на сторінці ФГВФО.

Дивися повний текст Фонд гарантування дав пояснення щодо підвищення гарантованої суми відшкодування вкладів.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 11:37

Как они уже надоели с этой болтовнёй, сейчас 200, а им сразу цель 100 000 евро в голове или 600 т грн.
О великие экономисты, между 200 и 600 больше никаких циферок нет? Ну там 300, или 400, может 500?!
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 13:02

триндуни та й годі. із пустого в порожнє переливають роками.
folker
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 13:06

Дайош 500!
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Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 14:04

То коли ж буде перше підвищення?
0mage0
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 14:48

OmageO, когда в стране останется пару сотен депозитов))) Вот тогда их полностью и гарантируют))
sveneld83
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 15:02

Re: Фонд гарантування дав пояснення щодо підвищення...

Пусть с 200 до 600 увеличат (гривна в 3-4 раза как раз и девальвировла), НО валютные вклады - пусть в валюте и возмещают. Не для того человек вкладывает валюту под 1% годовых, чтобы в конце украинские сантики получить.
Grover
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 15:27

  Rainbow написав:Как они уже надоели с этой болтовнёй, сейчас 200, а им сразу цель 100 000 евро в голове или 600 т грн.
О великие экономисты, между 200 и 600 больше никаких циферок нет? Ну там 300, или 400, может 500?!

100 тыс евро, это 3,3 млн. в хрювне, не 600к
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
summacut
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 16:27

Можна почати з 300 тисяч, а там далі побачимо. Головне рух вперед, а не болтологія.
espanol
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 16:31

summacut я знаю.
Повышение с 200 до 600 - это, чтобы хотя бы вернуться к домайданному уровню, если считать в валюте.
Уровень жизни, зарплат, экономики не вырос существенно относительно 2013 года, так что объективных предпосылок к планке в 100тыс. евро нет.
Однако, существенным моментом европейского гарантирования вкладов является то, что при близких процентных ставках (0.25-1%) - возмещение, в случае чего, происходит В ЕВРО, а не украинскими сантиками. Не вижу никакого смысла размещать валюту в украинской банковской системе с такими условиями при схожих процентных ставках.
Grover
 
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