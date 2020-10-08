Про це йдеться в повідомленні на сторінці ФГВФО.
Дивися повний текст Фонд гарантування дав пояснення щодо підвищення гарантованої суми відшкодування вкладів.
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Додано: Пон 02 лис, 2020 11:37
Фонд гарантування дав пояснення щодо підвищення...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Фонд гарантування дав пояснення щодо підвищення гарантованої суми відшкодування вкладів.
Додано: Пон 02 лис, 2020 11:37
Как они уже надоели с этой болтовнёй, сейчас 200, а им сразу цель 100 000 евро в голове или 600 т грн.
О великие экономисты, между 200 и 600 больше никаких циферок нет? Ну там 300, или 400, может 500?!
Додано: Пон 02 лис, 2020 14:48
OmageO, когда в стране останется пару сотен депозитов))) Вот тогда их полностью и гарантируют))
Додано: Пон 02 лис, 2020 15:02
Re: Фонд гарантування дав пояснення щодо підвищення...
Пусть с 200 до 600 увеличат (гривна в 3-4 раза как раз и девальвировла), НО валютные вклады - пусть в валюте и возмещают. Не для того человек вкладывает валюту под 1% годовых, чтобы в конце украинские сантики получить.
Додано: Пон 02 лис, 2020 15:27
100 тыс евро, это 3,3 млн. в хрювне, не 600к
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
Додано: Пон 02 лис, 2020 16:27
Можна почати з 300 тисяч, а там далі побачимо. Головне рух вперед, а не болтологія.
Додано: Пон 02 лис, 2020 16:31
summacut я знаю.
Повышение с 200 до 600 - это, чтобы хотя бы вернуться к домайданному уровню, если считать в валюте.
Уровень жизни, зарплат, экономики не вырос существенно относительно 2013 года, так что объективных предпосылок к планке в 100тыс. евро нет.
Однако, существенным моментом европейского гарантирования вкладов является то, что при близких процентных ставках (0.25-1%) - возмещение, в случае чего, происходит В ЕВРО, а не украинскими сантиками. Не вижу никакого смысла размещать валюту в украинской банковской системе с такими условиями при схожих процентных ставках.
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