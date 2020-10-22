Фонд гарантування дав пояснення щодо підвищення...

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Если прикинуть по цифрам из статьи, то в Европе 10% вкладчиков обеспечивают 40% депозитов. А у нас какие-то 2% вкладов (по количеству) составляют 60% суммы депозитов. Вот и приблизительное разделение на богатых и бедных
Я говорю только то, в чём уверен. Поэтому говорю мало....
Direct написав:Если прикинуть по цифрам из статьи, то в Европе 10% вкладчиков обеспечивают 40% депозитов. А у нас какие-то 2% вкладов (по количеству) составляют 60% суммы депозитов. Вот и приблизительное разделение на богатых и бедных
Откуда вы взяли про 10% вкладов обеспечены 10% вкладчиков? В Европе и близко нет такого линейного распределения.
То, что в статье указано о неком "стандарте" в 90% по количеству и 60% по объему, совсем не означает, что там такое распределение вкладов и вкладчиков. Это лишь рекомендательные цифры. Вполне может оказаться, что покрывается 99% по количеству и 60% по сумме, не нарушая этого правила.