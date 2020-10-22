Фонд гарантування дав пояснення щодо підвищення...

Додано: Пон 02 лис, 2020 21:22

Если прикинуть по цифрам из статьи, то в Европе 10% вкладчиков обеспечивают 40% депозитов.

А у нас какие-то 2% вкладов (по количеству) составляют 60% суммы депозитов.

Вот и приблизительное разделение на богатых и бедных

Я говорю только то, в чём уверен. Поэтому говорю мало....