Фонд гарантування дав пояснення щодо підвищення...
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Если прикинуть по цифрам из статьи, то в Европе 10% вкладчиков обеспечивают 40% депозитов. А у нас какие-то 2% вкладов (по количеству) составляют 60% суммы депозитов. Вот и приблизительное разделение на богатых и бедных
Я говорю только то, в чём уверен. Поэтому говорю мало....
Direct написав:Если прикинуть по цифрам из статьи, то в Европе 10% вкладчиков обеспечивают 40% депозитов. А у нас какие-то 2% вкладов (по количеству) составляют 60% суммы депозитов. Вот и приблизительное разделение на богатых и бедных
Откуда вы взяли про 10% вкладов обеспечены 10% вкладчиков? В Европе и близко нет такого линейного распределения.
То, что в статье указано о неком "стандарте" в 90% по количеству и 60% по объему, совсем не означает, что там такое распределение вкладов и вкладчиков. Это лишь рекомендательные цифры. Вполне может оказаться, что покрывается 99% по количеству и 60% по сумме, не нарушая этого правила.
Grover написав:summacut я знаю. Повышение с 200 до 600 - это, чтобы хотя бы вернуться к домайданному уровню, если считать в валюте. Уровень жизни, зарплат, экономики не вырос существенно относительно 2013 года, так что объективных предпосылок к планке в 100тыс. евро нет. Однако, существенным моментом европейского гарантирования вкладов является то, что при близких процентных ставках (0.25-1%) - возмещение, в случае чего, происходит В ЕВРО, а не украинскими сантиками. Не вижу никакого смысла размещать валюту в украинской банковской системе с такими условиями при схожих процентных ставках.
Вы зарплату леща на железке видели? У него как и у Мустафы каждый месяц выше фонда на карту капает. Вот как им доверить деньги банковской системе? Только потрошение банкомата перевод в 3х литровую банку с зеленью и в огород под грушу к бабушке ди джея.
knoppixx написав:Не вистачає коштів у банках... Питання у іншому: якщо пересічний принесе 590 тис. Грн. - як відреагують у податковій? Нарахують податки на всю суму, чи ні? Запитають звідкіля кошти?!?!
Банк закроется и не будет принимать чтобы потом от органов не отбиваться.