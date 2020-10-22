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Фонд гарантування дав
пояснення щодо підвищення...

Фонд гарантування дав пояснення щодо підвищення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 20:03

Grover
А з якого дива нам в українському банку мають гарантувати вклад в євро а не в гривні?
Інший аргумент - навіть якби в європейському банку можна було розміщувати вклади в гривні (почекайте, ще не смійтесь) то його б теж судячи зі всього повертали б у євро по діючому курсу. Хоча тут теж є винятки - в Польщі виплата буде лише в злотих https://www.bfg.pl/uk/%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B2/%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96%D1%88%D1%96-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%82%D0%B0-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%96/#6._Co_jest_gwarantowane___, в Угорщині гадаю теж будуть форінти (вони їх всім втюхують взагалі)
nighthawk5
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 21:22

Re: Фонд гарантування дав пояснення щодо підвищення...

Если прикинуть по цифрам из статьи, то в Европе 10% вкладчиков обеспечивают 40% депозитов.
А у нас какие-то 2% вкладов (по количеству) составляют 60% суммы депозитов.
Вот и приблизительное разделение на богатых и бедных
Я говорю только то, в чём уверен. Поэтому говорю мало....
Direct
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 21:25

Re: Фонд гарантування дав пояснення щодо підвищення...

Direct написав:Если прикинуть по цифрам из статьи, то в Европе 10% вкладчиков обеспечивают 40% депозитов.
А у нас какие-то 2% вкладов (по количеству) составляют 60% суммы депозитов.
Вот и приблизительное разделение на богатых и бедных


Откуда вы взяли про 10% вкладов обеспечены 10% вкладчиков? В Европе и близко нет такого линейного распределения.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 21:29

Faceless Исправил
Я говорю только то, в чём уверен. Поэтому говорю мало....
Direct
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 21:33

Re: Фонд гарантування дав пояснення щодо підвищення...

  Grover написав:возмещение, в случае чего, происходит В ЕВРО, а не украинскими сантиками

потому что евро это евросоюзовские сантики. нигде не возмещают в какоу-то другой валюте, только в национальной. ну а в Польше возмещают в злотых

иными словами - если хочется чтобы возвращали в евро - надо хранить в стране в которой евро вялется национальной валютой.
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в Пон 02 лис, 2020 21:50, всього редагувалось 1 раз.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 21:47

Re: Фонд гарантування дав пояснення щодо підвищення...

Direct написав:Faceless Исправил
То, что в статье указано о неком "стандарте" в 90% по количеству и 60% по объему, совсем не означает, что там такое распределение вкладов и вкладчиков. Это лишь рекомендательные цифры.
Вполне может оказаться, что покрывается 99% по количеству и 60% по сумме, не нарушая этого правила.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 22:49

  Grover написав:summacut я знаю.
Повышение с 200 до 600 - это, чтобы хотя бы вернуться к домайданному уровню, если считать в валюте.
Уровень жизни, зарплат, экономики не вырос существенно относительно 2013 года, так что объективных предпосылок к планке в 100тыс. евро нет.
Однако, существенным моментом европейского гарантирования вкладов является то, что при близких процентных ставках (0.25-1%) - возмещение, в случае чего, происходит В ЕВРО, а не украинскими сантиками. Не вижу никакого смысла размещать валюту в украинской банковской системе с такими условиями при схожих процентных ставках.


Вы зарплату леща на железке видели? У него как и у Мустафы каждый месяц выше фонда на карту капает. Вот как им доверить деньги банковской системе? Только потрошение банкомата перевод в 3х литровую банку с зеленью и в огород под грушу к бабушке ди джея.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 23:41

Не вистачає коштів у банках... Питання у іншому: якщо пересічний принесе 590 тис. Грн. - як відреагують у податковій? Нарахують податки на всю суму, чи ні? Запитають звідкіля кошти?!?!
knoppixx
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 23:48

Re: Фонд гарантування дав пояснення щодо підвищення...

  knoppixx написав:як відреагують у податковій?

Каким боком тут налоговая? Почему она должна как-то напрягаться на сумму равную цене бюджетной поповозки?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 23:49

  knoppixx написав:Не вистачає коштів у банках... Питання у іншому: якщо пересічний принесе 590 тис. Грн. - як відреагують у податковій? Нарахують податки на всю суму, чи ні? Запитають звідкіля кошти?!?!


Банк закроется и не будет принимать чтобы потом от органов не отбиваться.
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