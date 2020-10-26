RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Антирекорд гривні: чого
чекати від курсу цього тижня?

Антирекорд гривні: чого чекати від курсу цього тижня?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 13:49

Антирекорд гривні: чого чекати від курсу цього тижня?

Пропонуємо до обговорення:
Минулої п'ятниці українська гривня встановила антирекорд в парі з доларом США.

Дивися повний текст Антирекорд гривні: чого чекати від курсу цього тижня?.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90989
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Податок на нерухомість хочуть змінити: до чого...
R2 » Нед 01 лис, 2020 18:30
8 547
Переглянути останнє повідомлення
Пон 02 лис, 2020 13:44
alex_dvornichenko
Нацбанк назвав причину послаблення гривні восени
R2 » Чет 29 жов, 2020 17:43
1 134
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 жов, 2020 20:26
nsdapzp
В Україну цього тижня привезуть 14 тисяч флаконів...
R2 » Пон 26 жов, 2020 15:27
2 186
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 жов, 2020 16:11
_hunter

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (90636)
02.11.2020 14:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.