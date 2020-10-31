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Українців пропонують оформляти
на роботу по-новому - ЗМІ

Українців пропонують оформляти на роботу по-новому - ЗМІ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 14:43

Українців пропонують оформляти на роботу по-новому - ЗМІ

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в законопроекті

Дивися повний текст Українців пропонують оформляти на роботу по-новому - ЗМІ.
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