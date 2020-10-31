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Українців пропонують оформляти
на роботу по-новому - ЗМІ

Українців пропонують оформляти на роботу по-новому - ЗМІ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 14:43

Українців пропонують оформляти на роботу по-новому - ЗМІ

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в законопроекті

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R2
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 20:14

"Также договоры подряда запретят подписывать с работниками, .... В таком случае привлекать можно будет или сотрудников на полный рабочий день и с полным официальным оформлением, или физлиц-предпринимателей."
А ФЛП работают не по договорам подряда? Если так, то что вообще меняется? Вроде ж уже все сплошные предприниматели.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 10:35

  moveton написав:"Также договоры подряда запретят подписывать с работниками, .... В таком случае привлекать можно будет или сотрудников на полный рабочий день и с полным официальным оформлением, или физлиц-предпринимателей."
А ФЛП работают не по договорам подряда? Если так, то что вообще меняется? Вроде ж уже все сплошные предприниматели.

ФОПы -- да -- по договорам. А сотрудники -- нет. Меняется то, что запрещают официально устраивать сотрудника на пол дня на минималку и "добивать" остальное подрядами.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 13:01

  _hunter написав:Меняется то, что запрещают официально устраивать сотрудника на пол дня на минималку и "добивать" остальное подрядами.


т.е. всем кто серую зарплату получает нужно будет открывать фопа?
Амвросий
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 13:05

_hunter, упс. Вариант подряда с физиком мне в голову не приходил. А в этом есть экономический смысл по сравнению с оформлением через предпринимателя? По идее же физик с подряда будеть платить 19.5%? Или это потому, что "будут выполнять работы в опасных для здоровья условиях, на работах с вредными условиями или там, где есть потребность в профессиональном отборе" и предприниматель обязан иметь какие-то сертификаты?
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 13:09

  moveton написав:_hunter, упс. Вариант подряда с физиком мне в голову не приходил. А в этом есть экономический смысл по сравнению с оформлением через предпринимателя?


есть конечно. физик пока не работает ничего не получает и налогов не платит и ничего с него не струсишь. А фоп должен платить ЕСВ несмотря на отсутствие доходов и с фопа можно натрусить штрафов. :)
Амвросий
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 13:18

  moveton написав:_hunter, упс. Вариант подряда с физиком мне в голову не приходил. А в этом есть экономический смысл по сравнению с оформлением через предпринимателя? По идее же физик с подряда будеть платить 19.5%? Или это потому, что "будут выполнять работы в опасных для здоровья условиях, на работах с вредными условиями или там, где есть потребность в профессиональном отборе" и предприниматель обязан иметь какие-то сертификаты?

ФОП-а в "экономическом смысле" всегда выгоднее нанять -- ни тебе отпусков ни больничных... А физик и так те проценты платит (из зарплаты) -- просто в случае с "полным рабочим днем" он еще и в пенсионный/соцстрах и куда там еще платит.
Тут, похоже, идет некая попытка зарегулировать "частичную занятость". Но попытка странная -- потому как наиболее очевидный исход -- всех сотрудников сделать ФОП-ами...
_hunter
 
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