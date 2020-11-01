В Україні систему страхової медицини має бути запущено не пізніше 2023 року.
Дивися повний текст Названо орієнтовні терміни запуску в Україні страхової медицини.
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Додано: Пон 02 лис, 2020 15:16
Названо орієнтовні терміни запуску в Україні страхової...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Названо орієнтовні терміни запуску в Україні страхової медицини.
Додано: Пон 02 лис, 2020 15:16
Это бред. Как государство может на себя брать онкологию ? Где государство возьмет столько денег ? В результате этой "реформы" будет все тоже самое, только будет называться страховой. Т.к денег на всех не хватит, приближенным будет покрываться все, а остальным почти ничего. Справедливо было бы посчитать деньги и сказать - вот мы покрываем такую-то сумму на человека. Если не потратил, то деньги переносятся на след год. Все что больше этой суммы , сорян - ваши проблемы. Берегите здоровье, покупайте более дорогие стаховки, или копите деньги.
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