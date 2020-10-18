Станом на 1 листопада 2020 року залишок коштів на Єдиному казначейському рахунку становить 15,146 млрд грн.
Дивися повний текст Єдиний казначейський рахунок спорожнів майже на третину.
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Додано: Пон 02 лис, 2020 15:42
Єдиний казначейський рахунок спорожнів майже на третину
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Єдиний казначейський рахунок спорожнів майже на третину.
Додано: Пон 02 лис, 2020 15:42
То все Порошенко виноват .... 100% !!! ))))
Он слишком мало денег оставил, уходя.
Их хватило только на полтора года (((( нихрена не деланья.
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