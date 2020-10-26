Прийняття законопроєкту про оподаткування транснаціональних корпорацій дозволить отримати до 3 млрд грн бюджетних надходжень на рік.
Дивися повний текст У парламенті підрахували, як \"податок на Google\" поповнить бюджет України.
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Додано: Пон 02 лис, 2020 16:41
У парламенті підрахували, як "податок на Google"...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У парламенті підрахували, як \"податок на Google\" поповнить бюджет України.
Додано: Пон 02 лис, 2020 16:42
Спасибо друзья
Теперь сервисы гугл подорожают на 20%
Это не у корпорации деньги заберут
Это у нас с Вами деньги заберут :((
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