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У парламенті підрахували,
як "податок на Google"...

У парламенті підрахували, як "податок на Google"...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 16:41

У парламенті підрахували, як "податок на Google"...

Пропонуємо до обговорення:
Прийняття законопроєкту про оподаткування транснаціональних корпорацій дозволить отримати до 3 млрд грн бюджетних надходжень на рік.

Дивися повний текст У парламенті підрахували, як \"податок на Google\" поповнить бюджет України.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 16:42

Спасибо друзья
Теперь сервисы гугл подорожают на 20%
Это не у корпорации деньги заберут
Это у нас с Вами деньги заберут :((
mulder_vik
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 17:15

Re: У парламенті підрахували, як

А кто будет считать как он опустошит карманы украинцев?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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