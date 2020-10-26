Прийняття законопроєкту про оподаткування транснаціональних корпорацій дозволить отримати до 3 млрд грн бюджетних надходжень на рік.
Дивися повний текст У парламенті підрахували, як \"податок на Google\" поповнить бюджет України.
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Додано: Пон 02 лис, 2020 16:41
У парламенті підрахували, як "податок на Google"...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У парламенті підрахували, як \"податок на Google\" поповнить бюджет України.
Додано: Пон 02 лис, 2020 16:42
Спасибо друзья
Теперь сервисы гугл подорожают на 20%
Это не у корпорации деньги заберут
Это у нас с Вами деньги заберут :((
Додано: Пон 02 лис, 2020 17:15
Re: У парламенті підрахували, як
А кто будет считать как он опустошит карманы украинцев?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Пон 02 лис, 2020 21:04
Интересно. Если гугл для Украины закроет поисковую выдачу. На сколько рухнет товарооборот?
Я бы поэкспериментировал.
Додано: Пон 02 лис, 2020 21:14
Re: У парламенті підрахували, як
Та да, Украина не Астралия и не Франция - гуглю она шо есть, шо нет.
А как же тогда журнаглисты будут зраду разгонять? Владельцы СМИ пилят хайпо-сук популярности своих СМИ.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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