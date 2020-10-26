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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 03 лис, 2020 09:52
Вы же понимаете что ети налоги заплатит не Гугл а конечный потребитель, тоесть мы с вами. Ета власть делает все чтобы обобрать нас до последнего гроша. Часть же потребителей перейдет на росийский Яндекс. Видимо ета влать етого и добивается
Додано: Вів 03 лис, 2020 09:53
НДС, при оплате услуг гугла с украинских счетов, берут ещё с древних времён. Что именно там хотят обложить налогами, если уже и так всё давно обложено - непонятно. Видимо, как всегда, перепутали гугл с чем-то другим
Додано: Вів 03 лис, 2020 09:54
Зато олигофрены типо Ахметова Фирташа, Коломойши и прочих кровососов не только не платят налоги а наоборот получают дотации от государства. По вашему ето нормальная страна где кто то захочет жить или работать? Скоро все кто еще может ходить ломанутся в Польшу и другие страны
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