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У парламенті підрахували,
як "податок на Google"...

У парламенті підрахували, як "податок на Google"...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 09:52

Вы же понимаете что ети налоги заплатит не Гугл а конечный потребитель, тоесть мы с вами. Ета власть делает все чтобы обобрать нас до последнего гроша. Часть же потребителей перейдет на росийский Яндекс. Видимо ета влать етого и добивается
fiona98
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 09:53

  mulder_vik написав:Спасибо друзья
Теперь сервисы гугл подорожают на 20%
Это не у корпорации деньги заберут
Это у нас с Вами деньги заберут :((

НДС, при оплате услуг гугла с украинских счетов, берут ещё с древних времён. Что именно там хотят обложить налогами, если уже и так всё давно обложено - непонятно. Видимо, как всегда, перепутали гугл с чем-то другим
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 09:54

Зато олигофрены типо Ахметова Фирташа, Коломойши и прочих кровососов не только не платят налоги а наоборот получают дотации от государства. По вашему ето нормальная страна где кто то захочет жить или работать? Скоро все кто еще может ходить ломанутся в Польшу и другие страны
fiona98
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