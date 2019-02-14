П'ятнадцять суддів Конституційного Суду України розглядали рішення у справі 124/2020(393/20).
Дивися повний текст Хто розглядав рішення в КСУ: дослідження YouControl.
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Додано: Пон 02 лис, 2020 16:49
Хто розглядав рішення в КСУ: дослідження YouControl
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Дивися повний текст Хто розглядав рішення в КСУ: дослідження YouControl.
Додано: Пон 02 лис, 2020 16:49
..собственно, кроме 2-3х судей из первой тройки, остальным и "предъявить" то НЕЧЕГО?!.. к чему это пафос, где ожидаемые "громкие" дела по этим судьям, НЕТ ?!...
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