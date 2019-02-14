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Хто розглядав рішення в КСУ:
дослідження YouControl

Хто розглядав рішення в КСУ: дослідження YouControl
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 16:49

Хто розглядав рішення в КСУ: дослідження YouControl

Пропонуємо до обговорення:
П'ятнадцять суддів Конституційного Суду України розглядали рішення у справі 124/2020(393/20).

Дивися повний текст Хто розглядав рішення в КСУ: дослідження YouControl.
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 16:49

..собственно, кроме 2-3х судей из первой тройки, остальным и "предъявить" то НЕЧЕГО?!.. к чему это пафос, где ожидаемые "громкие" дела по этим судьям, НЕТ ?!...
maestro71
 
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