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Мінімальна зарплата: які
підвищення заклали у бюджет-2021

Мінімальна зарплата: які підвищення заклали у бюджет-2021
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 16:57

Мінімальна зарплата: які підвищення заклали у бюджет-2021

Пропонуємо до обговорення:
З 1 січня 2021 року мінімальна зарплата (МЗП) зросте до 6 тис. грн, а з 1 липня – до 6,5 тис. гривень.

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R2
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 16:57

Всё правильно, экономика ж показывает безудержный рост, самое время поднять минималку...
Лучше бы ЕСВ и НДФЛ снижали одновременно с поднятием мин зп
fishman
 
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