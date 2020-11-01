З 1 січня 2021 року мінімальна зарплата (МЗП) зросте до 6 тис. грн, а з 1 липня – до 6,5 тис. гривень.
Дивися повний текст Мінімальна зарплата: які підвищення заклали у бюджет-2021.
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Додано: Пон 02 лис, 2020 16:57
Мінімальна зарплата: які підвищення заклали у бюджет-2021
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Дивися повний текст Мінімальна зарплата: які підвищення заклали у бюджет-2021.
Додано: Пон 02 лис, 2020 16:57
Всё правильно, экономика ж показывает безудержный рост, самое время поднять минималку...
Лучше бы ЕСВ и НДФЛ снижали одновременно с поднятием мин зп
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