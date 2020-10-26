Треба стимулювати розвиток малого та середнього бізнесу. Вони – запорука добробуту країни.
Дивися повний текст Милованов назвав галузі, де можемо залучити найбільше інвестицій.
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Додано: Пон 02 лис, 2020 17:46
Милованов назвав галузі, де можемо залучити найбільше...
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Дивися повний текст Милованов назвав галузі, де можемо залучити найбільше інвестицій.
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