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Милованов назвав галузі, де
можемо залучити найбільше...

Милованов назвав галузі, де можемо залучити найбільше...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 17:46

Милованов назвав галузі, де можемо залучити найбільше...

Пропонуємо до обговорення:
Треба стимулювати розвиток малого та середнього бізнесу. Вони – запорука добробуту країни.

Дивися повний текст Милованов назвав галузі, де можемо залучити найбільше інвестицій.
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