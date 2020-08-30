Шостий об’єкт "Укрспирту" "пішов з молотка" за ціну, майже втричі вищу за стартову. Держпідприємство на Львівщині придбало ТОВ "ФІНАНС-СЕРВІС ПЛЮС".
Дивися повний текст Черговий об'єкт \"Укрспирту\" приватизували за рекордну суму.
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Додано: Пон 02 лис, 2020 18:20
Черговий об'єкт "Укрспирту" приватизували за рекордну суму
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Дивися повний текст Черговий об'єкт \"Укрспирту\" приватизували за рекордну суму.
Додано: Пон 02 лис, 2020 18:20
"його потужності здатні виготовляти 14,2 тис. літрів очищеного спирту на добу. Площа виробничих та складських приміщень становить 8,6 тис. м2, земельна ділянка – 4,46 га. Кількість працівників – 62 людини. Завод збудували 1861 року, останню модернізацію зробили 2019 року." Проданно, за 2 млн. баксов.
Ха, а что бы построить 8600 кв м , нужно 3 ляма баксов, а что бы оборудовать, хз, а земля там не интересна, но денег стоит. Шота фонд опять балуется.
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