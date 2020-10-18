Користувачі в соціальних мережах діляться новими випадками шахрайства з використанням служби доставки "Нова пошта". Українцям приходять посилки з післяплатою, які вони не замовляли.
Дивися повний текст Надсилають ювелірку поштою: нова схема шахраїв.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 02 лис, 2020 18:51
Надсилають ювелірку поштою: нова схема шахраїв
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Надсилають ювелірку поштою: нова схема шахраїв.
Додано: Пон 02 лис, 2020 19:01
Странно, что внимательный Бобок догадался провести стрелочку к мелким и ничего не значащим 29.99, но не догадался к "gold plated" -- что на русский переводится примерно как "развод не мамонта"...
Додано: Пон 02 лис, 2020 20:04
Не 2%, а 2,5%
0,5% там тоже вылазит, но про них НП неохотно рассказывает.
Вроде мелочь, но в масштабах страны, очень приятная мелочь.
Зе-Чмо
Додано: Пон 02 лис, 2020 20:06
0,5 за что? Страховка пересылки денег? В 2 процента она не включена?
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
Додано: Пон 02 лис, 2020 20:20
Чет совсем никакого нет сочувствия к людям, которые думали нагреть лоханувшегося продавца, а в итоге нагрели их
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