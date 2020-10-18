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Надсилають ювелірку
поштою: нова схема шахраїв

Надсилають ювелірку поштою: нова схема шахраїв
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 18:51

Надсилають ювелірку поштою: нова схема шахраїв

Пропонуємо до обговорення:
Користувачі в соціальних мережах діляться новими випадками шахрайства з використанням служби доставки "Нова пошта". Українцям приходять посилки з післяплатою, які вони не замовляли.

Дивися повний текст Надсилають ювелірку поштою: нова схема шахраїв.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 18:52

0,02% от цены посылки за наложенный платеж.


Не 0,02%, а 2%
summacut
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 19:01

Странно, что внимательный Бобок догадался провести стрелочку к мелким и ничего не значащим 29.99, но не догадался к "gold plated" -- что на русский переводится примерно как "развод не мамонта"...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 20:04

  summacut написав:
0,02% от цены посылки за наложенный платеж.


Не 0,02%, а 2%

Не 2%, а 2,5%
0,5% там тоже вылазит, но про них НП неохотно рассказывает.
Вроде мелочь, но в масштабах страны, очень приятная мелочь. :D
Зе-Чмо
p_a_l
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 20:06

  p_a_l написав:
  summacut написав:
0,02% от цены посылки за наложенный платеж.


Не 0,02%, а 2%

Не 2%, а 2,5%
0,5% там тоже вылазит, но про них НП неохотно рассказывает.
Вроде мелочь, но в масштабах страны, очень приятная мелочь. :D


0,5 за что? Страховка пересылки денег? В 2 процента она не включена?
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
summacut
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