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Надсилають ювелірку
поштою: нова схема шахраїв

Надсилають ювелірку поштою: нова схема шахраїв
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 18:51

Надсилають ювелірку поштою: нова схема шахраїв

Пропонуємо до обговорення:
Користувачі в соціальних мережах діляться новими випадками шахрайства з використанням служби доставки "Нова пошта". Українцям приходять посилки з післяплатою, які вони не замовляли.

Дивися повний текст Надсилають ювелірку поштою: нова схема шахраїв.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 18:52

0,02% от цены посылки за наложенный платеж.


Не 0,02%, а 2%
summacut
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 19:01

Странно, что внимательный Бобок догадался провести стрелочку к мелким и ничего не значащим 29.99, но не догадался к "gold plated" -- что на русский переводится примерно как "развод не мамонта"...
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 20:04

  summacut написав:
0,02% от цены посылки за наложенный платеж.


Не 0,02%, а 2%

Не 2%, а 2,5%
0,5% там тоже вылазит, но про них НП неохотно рассказывает.
Вроде мелочь, но в масштабах страны, очень приятная мелочь. :D
Зе-Чмо
p_a_l
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 20:06

  p_a_l написав:
  summacut написав:
0,02% от цены посылки за наложенный платеж.


Не 0,02%, а 2%

Не 2%, а 2,5%
0,5% там тоже вылазит, но про них НП неохотно рассказывает.
Вроде мелочь, но в масштабах страны, очень приятная мелочь. :D


0,5 за что? Страховка пересылки денег? В 2 процента она не включена?
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
summacut
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 20:20

Чет совсем никакого нет сочувствия к людям, которые думали нагреть лоханувшегося продавца, а в итоге нагрели их :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 20:35

Re: Надсилають ювелірку поштою: нова схема шахраїв

Давайте для привлечения внимания я расскажу как одна г..да несколько лет назад меня наказала на 85 грн по наложке. И как я ему отомстил.

Под осень позвонил мне один мужик из Каховки с проблемой. Я ему сказал что решение его проблемы будет стоить 85 грн. Он согласился и попросил выслать запчасть наложкой, но не пришел и не забрал товар.

На мой звонок к нему ответил и поржал с меня.

Хорошо. Смеется тот кто смеется последний.
Я выждал почти до Нового года. В то время была распространена водка в картонных коробках по 10 литров. Какая то Пшеничная. Я знал, что можно было с усилием вырвать краник с пломбой от пакета не разрывая ничего, слить водку, залить воды и обратно незаметно вставить.

Что я и сделал. Водка на Новый год всем нужна. Аккуратно феном снял скотч, открыл коробку, перелил и назад аккуратно запечатал.

Подождал до 25 декабря и отправил из Киева от его и на него (указал при отправке его тел и ФИО, и отправил на него же в Каховку) Все как по бланку НП. Реквизиты продублировал ручкой, потому что бланки выгорали, месяца 4 прошло. В описании указал что то типа вино водочных изделий. Все как полагается. Коробка упакованная одним слоем скотча, пломба целая. Вскрывать не разрешают. Или плати за доставку и забирай или отказывайся.

Отправил и жду, смотрю по ТТНке заберет или нет. В самый последний день бесплатного хранения, обидчик делает переадресацию с Каховки на Новую Каховку. Я то отправлял на место его работы просто в Каховку. Запчасть он на работу заказывал. Предполагаю что он зажал посылку перед товарищами по работе и чтобы не увидели и не делиться, просто перенаправил на место проживания в Новую Каховку.
Получается я хотел наказать его один раз, а он наказал себя дважды.

Наверно до сих пор не понимает от кого ему пришла такая радость на новогодний стол.
Очень хотел бы посмотреть его реакцию при дегустации и реакцию его окружающих людей.
Зе-Чмо
p_a_l
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 20:51

  summacut написав:


0,5 за что? Страховка пересылки денег? В 2 процента она не включена?


Вроде страховка товара. Мы оцениваем товар и от этой оценки идет страховка 0,5%.
А 2% это отдельно от наложки снимают.
Получается что 2,5%. Или что то в этом роде. Я когда то захотел перепроверить, товар дорогой был и брали наложкой. И мои подсчеты с ихними не совпали. Начал разбираться и мне эти 0,5% откуда то вывели.

Мы же не можем в страховке указать 200 грн (минимум) а товар отправить наложкой в 1000 грн.

Это они могут в наложке на 1000 грн указать типа случайно страховку в 2000 грн. И ничего переделать нельзя. Таким макаром моих клиентов несколько раз наказывали. Зрение у меня не очень, но несколько раз такую махинацию от НП замечал. Типа пальчик не по той клавише ударил. :D
Зе-Чмо
p_a_l
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