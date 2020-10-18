Користувачі в соціальних мережах діляться новими випадками шахрайства з використанням служби доставки "Нова пошта". Українцям приходять посилки з післяплатою, які вони не замовляли.
Дивися повний текст Надсилають ювелірку поштою: нова схема шахраїв.
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Додано: Пон 02 лис, 2020 18:51
Надсилають ювелірку поштою: нова схема шахраїв
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Надсилають ювелірку поштою: нова схема шахраїв.
Додано: Пон 02 лис, 2020 19:01
Странно, что внимательный Бобок догадался провести стрелочку к мелким и ничего не значащим 29.99, но не догадался к "gold plated" -- что на русский переводится примерно как "развод не мамонта"...
Додано: Пон 02 лис, 2020 20:04
Не 2%, а 2,5%
0,5% там тоже вылазит, но про них НП неохотно рассказывает.
Вроде мелочь, но в масштабах страны, очень приятная мелочь.
Зе-Чмо
Додано: Пон 02 лис, 2020 20:06
0,5 за что? Страховка пересылки денег? В 2 процента она не включена?
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
Додано: Пон 02 лис, 2020 20:20
Чет совсем никакого нет сочувствия к людям, которые думали нагреть лоханувшегося продавца, а в итоге нагрели их
Додано: Пон 02 лис, 2020 20:35
Re: Надсилають ювелірку поштою: нова схема шахраїв
Давайте для привлечения внимания я расскажу как одна г..да несколько лет назад меня наказала на 85 грн по наложке. И как я ему отомстил.
Под осень позвонил мне один мужик из Каховки с проблемой. Я ему сказал что решение его проблемы будет стоить 85 грн. Он согласился и попросил выслать запчасть наложкой, но не пришел и не забрал товар.
На мой звонок к нему ответил и поржал с меня.
Хорошо. Смеется тот кто смеется последний.
Я выждал почти до Нового года. В то время была распространена водка в картонных коробках по 10 литров. Какая то Пшеничная. Я знал, что можно было с усилием вырвать краник с пломбой от пакета не разрывая ничего, слить водку, залить воды и обратно незаметно вставить.
Что я и сделал. Водка на Новый год всем нужна. Аккуратно феном снял скотч, открыл коробку, перелил и назад аккуратно запечатал.
Подождал до 25 декабря и отправил из Киева от его и на него (указал при отправке его тел и ФИО, и отправил на него же в Каховку) Все как по бланку НП. Реквизиты продублировал ручкой, потому что бланки выгорали, месяца 4 прошло. В описании указал что то типа вино водочных изделий. Все как полагается. Коробка упакованная одним слоем скотча, пломба целая. Вскрывать не разрешают. Или плати за доставку и забирай или отказывайся.
Отправил и жду, смотрю по ТТНке заберет или нет. В самый последний день бесплатного хранения, обидчик делает переадресацию с Каховки на Новую Каховку. Я то отправлял на место его работы просто в Каховку. Запчасть он на работу заказывал. Предполагаю что он зажал посылку перед товарищами по работе и чтобы не увидели и не делиться, просто перенаправил на место проживания в Новую Каховку.
Получается я хотел наказать его один раз, а он наказал себя дважды.
Наверно до сих пор не понимает от кого ему пришла такая радость на новогодний стол.
Очень хотел бы посмотреть его реакцию при дегустации и реакцию его окружающих людей.
Зе-Чмо
Додано: Пон 02 лис, 2020 20:51
Вроде страховка товара. Мы оцениваем товар и от этой оценки идет страховка 0,5%.
А 2% это отдельно от наложки снимают.
Получается что 2,5%. Или что то в этом роде. Я когда то захотел перепроверить, товар дорогой был и брали наложкой. И мои подсчеты с ихними не совпали. Начал разбираться и мне эти 0,5% откуда то вывели.
Мы же не можем в страховке указать 200 грн (минимум) а товар отправить наложкой в 1000 грн.
Это они могут в наложке на 1000 грн указать типа случайно страховку в 2000 грн. И ничего переделать нельзя. Таким макаром моих клиентов несколько раз наказывали. Зрение у меня не очень, но несколько раз такую махинацию от НП замечал. Типа пальчик не по той клавише ударил.
Зе-Чмо
Додано: Вів 03 лис, 2020 02:43
p_a_l, там грабёж ещё чутка больше Который, впрочем, честно изложен на
- 2% + 20 грн - услуга передачи денег (отсутствует, если оплата не наложкой). Т.е. на 1000 грн за товар это уже будет все 4%.
- 0.5%, но не менее одной гривны - страховка.
- плюс цена, собственно, доставки, само собой.
Если "пальчик не по той кнопке ударил", я бы хотя бы позвал начальника этой девочки, которая ничего переделать не может, помахал перед ним этой картинкой и употребил слова "публичная оферта" и "общество по защите прав потребителей". С высокой вероятностью возможность переделать сразу обнаружится.
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