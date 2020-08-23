Надсилають ювелірку поштою: нова схема шахраїв

Додано: Пон 02 лис, 2020 20:35

Давайте для привлечения внимания я расскажу как одна г..да несколько лет назад меня наказала на 85 грн по наложке. И как я ему отомстил.



Под осень позвонил мне один мужик из Каховки с проблемой. Я ему сказал что решение его проблемы будет стоить 85 грн. Он согласился и попросил выслать запчасть наложкой, но не пришел и не забрал товар.



На мой звонок к нему ответил и поржал с меня.



Хорошо. Смеется тот кто смеется последний.

Я выждал почти до Нового года. В то время была распространена водка в картонных коробках по 10 литров. Какая то Пшеничная. Я знал, что можно было с усилием вырвать краник с пломбой от пакета не разрывая ничего, слить водку, залить воды и обратно незаметно вставить.



Что я и сделал. Водка на Новый год всем нужна. Аккуратно феном снял скотч, открыл коробку, перелил и назад аккуратно запечатал.



Подождал до 25 декабря и отправил из Киева от его и на него (указал при отправке его тел и ФИО, и отправил на него же в Каховку) Все как по бланку НП. Реквизиты продублировал ручкой, потому что бланки выгорали, месяца 4 прошло. В описании указал что то типа вино водочных изделий. Все как полагается. Коробка упакованная одним слоем скотча, пломба целая. Вскрывать не разрешают. Или плати за доставку и забирай или отказывайся.



Отправил и жду, смотрю по ТТНке заберет или нет. В самый последний день бесплатного хранения, обидчик делает переадресацию с Каховки на Новую Каховку. Я то отправлял на место его работы просто в Каховку. Запчасть он на работу заказывал. Предполагаю что он зажал посылку перед товарищами по работе и чтобы не увидели и не делиться, просто перенаправил на место проживания в Новую Каховку.

Получается я хотел наказать его один раз, а он наказал себя дважды.



Наверно до сих пор не понимает от кого ему пришла такая радость на новогодний стол.

Очень хотел бы посмотреть его реакцию при дегустации и реакцию его окружающих людей.

Зе-Чмо