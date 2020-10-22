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Криклій розповів про успіхи в
боротьбі з перевантаженням фур

Криклій розповів про успіхи в боротьбі з перевантаженням фур
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 19:17

Криклій розповів про успіхи в боротьбі з перевантаженням фур

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила прес-служба Міністерства інфраструктури з посиланням на главу відомства Владислава Криклій.

Дивися повний текст Криклій розповів про успіхи в боротьбі з перевантаженням фур.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 20:07

Выписанные штрафы это ещё не деньги в бюджете.Подобные самовосхваления наблюдались и у предыдущего министра.Наверное "кресло"такое.
sena_2008atp
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