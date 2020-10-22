Про це повідомила прес-служба Міністерства інфраструктури з посиланням на главу відомства Владислава Криклій.
Дивися повний текст Криклій розповів про успіхи в боротьбі з перевантаженням фур.
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Додано: Пон 02 лис, 2020 19:17
Криклій розповів про успіхи в боротьбі з перевантаженням фур
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Дивися повний текст Криклій розповів про успіхи в боротьбі з перевантаженням фур.
Додано: Пон 02 лис, 2020 20:07
Выписанные штрафы это ещё не деньги в бюджете.Подобные самовосхваления наблюдались и у предыдущего министра.Наверное "кресло"такое.
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