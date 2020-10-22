Про це повідомила прес-служба Міністерства інфраструктури з посиланням на главу відомства Владислава Криклій.
Дивися повний текст Криклій розповів про успіхи в боротьбі з перевантаженням фур.
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Додано: Пон 02 лис, 2020 19:17
Криклій розповів про успіхи в боротьбі з перевантаженням фур
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Криклій розповів про успіхи в боротьбі з перевантаженням фур.
Додано: Пон 02 лис, 2020 20:07
Выписанные штрафы это ещё не деньги в бюджете.Подобные самовосхваления наблюдались и у предыдущего министра.Наверное "кресло"такое.
Додано: Пон 02 лис, 2020 20:59
Т.е. фур с перегрузом ездит менее 1.5% !?!? Бред! Проверяющие работают себе на карман.
Додано: Вів 03 лис, 2020 10:00
LutsMan
Ну почему же бред? По основным магистралям, где стоят весовые комплексы вполне может быть и так. Но не все машины с щебнем и зерном ездят в сторону портов. Сейчас в Украине куча перерабатывающих комплексов и огромных элеваторов, которые обрабатывают по 1000т зерна в сутки. Если брать по 25т на одну машину - 40 грузовиков на условный МЭЗ Кернела или МХП в сутки.
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