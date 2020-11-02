Криклій розповів про успіхи в боротьбі з перевантаженням фур

Додано: Нед 08 лис, 2020 07:58

hno3 написав: огромные деньги потрачены в пустую огромные деньги потрачены в пустую

Все деньги поступающие в бюджет - это по сути расходы страны на содержание государства. Чем эти расходы меньше, тем эффективнее работает государство. И наоборот - чем выше расходы, тем менее эффективно работает государство.Госбюджет работает так, что все деньги в будут потрачены, независимо от того сколько будет собрано. Поэтому, чтобы повысить эффективность государства, нужно снижать поступления в госбюджет и его расходы.Когда государство берет на себя производство и строительство - это неправильно и приведет только к неэффективной растрате денег. Этим должны заниматься частники не связанные с государством.В норме задача государства - не мешать частным предпринимателям и мелкому бизнесу. И ограничивать возможности крупных монополий и олигархов в злоупотреблеблении своим монопольным положением на рынке для завышения цен в целях обогащения. Т.е. поддерживать здоровую конкуренцию и свободный рынок.При таком подходе экономика начнет сама восстанавливаться. Главное ей не мешать. Сейчас все наоборот. Поэтому экономика сворачивается. И дальше будет только хуже и хуже.А доклады об увеличении поступлений в бюджет говорят только о том, что система работает все хуже и хуже, деньги растрачиваются все больше и больше. А значит толку от собираемых с налогоплательщиков денег все меньше и меньше.