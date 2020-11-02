Про це повідомила прес-служба Міністерства інфраструктури з посиланням на главу відомства Владислава Криклій.
Дивися повний текст Криклій розповів про успіхи в боротьбі з перевантаженням фур.
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Додано: Пон 02 лис, 2020 19:17
Криклій розповів про успіхи в боротьбі з перевантаженням фур
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Криклій розповів про успіхи в боротьбі з перевантаженням фур.
Додано: Пон 02 лис, 2020 20:07
Выписанные штрафы это ещё не деньги в бюджете.Подобные самовосхваления наблюдались и у предыдущего министра.Наверное "кресло"такое.
Додано: Пон 02 лис, 2020 20:59
Т.е. фур с перегрузом ездит менее 1.5% !?!? Бред! Проверяющие работают себе на карман.
Додано: Вів 03 лис, 2020 10:00
LutsMan
Ну почему же бред? По основным магистралям, где стоят весовые комплексы вполне может быть и так. Но не все машины с щебнем и зерном ездят в сторону портов. Сейчас в Украине куча перерабатывающих комплексов и огромных элеваторов, которые обрабатывают по 1000т зерна в сутки. Если брать по 25т на одну машину - 40 грузовиков на условный МЭЗ Кернела или МХП в сутки.
Додано: Суб 07 лис, 2020 21:26
Re: Криклій розповів про успіхи в боротьбі з перевантаженням
Додано: Нед 08 лис, 2020 07:25
Согласен, огромные деньги потрачены в пустую на ремонт дорог.
Ради копеечной выгоды небольшое числа людей, страдают млн безропотного большинства.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение...
Додано: Нед 08 лис, 2020 07:58
Все деньги поступающие в бюджет - это по сути расходы страны на содержание государства. Чем эти расходы меньше, тем эффективнее работает государство. И наоборот - чем выше расходы, тем менее эффективно работает государство.
Госбюджет работает так, что все деньги в будут потрачены, независимо от того сколько будет собрано. Поэтому, чтобы повысить эффективность государства, нужно снижать поступления в госбюджет и его расходы.
Когда государство берет на себя производство и строительство - это неправильно и приведет только к неэффективной растрате денег. Этим должны заниматься частники не связанные с государством.
В норме задача государства - не мешать частным предпринимателям и мелкому бизнесу. И ограничивать возможности крупных монополий и олигархов в злоупотреблеблении своим монопольным положением на рынке для завышения цен в целях обогащения. Т.е. поддерживать здоровую конкуренцию и свободный рынок.
При таком подходе экономика начнет сама восстанавливаться. Главное ей не мешать. Сейчас все наоборот. Поэтому экономика сворачивается. И дальше будет только хуже и хуже.
А доклады об увеличении поступлений в бюджет говорят только о том, что система работает все хуже и хуже, деньги растрачиваются все больше и больше. А значит толку от собираемых с налогоплательщиков денег все меньше и меньше.
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