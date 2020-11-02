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Криклій розповів про успіхи в
боротьбі з перевантаженням фур

Криклій розповів про успіхи в боротьбі з перевантаженням фур
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 19:17

Криклій розповів про успіхи в боротьбі з перевантаженням фур

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила прес-служба Міністерства інфраструктури з посиланням на главу відомства Владислава Криклій.

Дивися повний текст Криклій розповів про успіхи в боротьбі з перевантаженням фур.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 20:07

Выписанные штрафы это ещё не деньги в бюджете.Подобные самовосхваления наблюдались и у предыдущего министра.Наверное "кресло"такое.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 20:59

...было проверено почти 18 тысяч транспортных средств, составлено 262 акта нарушений...

Т.е. фур с перегрузом ездит менее 1.5% !?!? Бред! Проверяющие работают себе на карман.
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 10:00

LutsMan

Ну почему же бред? По основным магистралям, где стоят весовые комплексы вполне может быть и так. Но не все машины с щебнем и зерном ездят в сторону портов. Сейчас в Украине куча перерабатывающих комплексов и огромных элеваторов, которые обрабатывают по 1000т зерна в сутки. Если брать по 25т на одну машину - 40 грузовиков на условный МЭЗ Кернела или МХП в сутки.
ALexxxS
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 21:26

Re: Криклій розповів про успіхи в боротьбі з перевантаженням

  ALexxxS написав:Ну почему же бред?

Потому что достаточно проехать в правом ряду на трассе, чтобы понять - это бред.
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 07:25

  LutsMan написав:Потому что достаточно проехать в правом ряду на трассе, чтобы понять - это бред.


Согласен, огромные деньги потрачены в пустую на ремонт дорог.
Ради копеечной выгоды небольшое числа людей, страдают млн безропотного большинства.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение...
hno3
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 07:58

  hno3 написав:огромные деньги потрачены в пустую


Все деньги поступающие в бюджет - это по сути расходы страны на содержание государства. Чем эти расходы меньше, тем эффективнее работает государство. И наоборот - чем выше расходы, тем менее эффективно работает государство.

Госбюджет работает так, что все деньги в будут потрачены, независимо от того сколько будет собрано. Поэтому, чтобы повысить эффективность государства, нужно снижать поступления в госбюджет и его расходы.

Когда государство берет на себя производство и строительство - это неправильно и приведет только к неэффективной растрате денег. Этим должны заниматься частники не связанные с государством.

В норме задача государства - не мешать частным предпринимателям и мелкому бизнесу. И ограничивать возможности крупных монополий и олигархов в злоупотреблеблении своим монопольным положением на рынке для завышения цен в целях обогащения. Т.е. поддерживать здоровую конкуренцию и свободный рынок.

При таком подходе экономика начнет сама восстанавливаться. Главное ей не мешать. Сейчас все наоборот. Поэтому экономика сворачивается. И дальше будет только хуже и хуже.

А доклады об увеличении поступлений в бюджет говорят только о том, что система работает все хуже и хуже, деньги растрачиваются все больше и больше. А значит толку от собираемых с налогоплательщиков денег все меньше и меньше. :?
Амвросий
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