За рік українці беруть в середньому 380 тисяч мікрокредитів (приблизний показник за 2019 рік).
Дивися повний текст Плюси мікрокредитування: список основних переваг і невелике порівняння з умовами банків.
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Додано: Пон 02 лис, 2020 19:40
Плюси мікрокредитування: список основних переваг і...
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Дивися повний текст Плюси мікрокредитування: список основних переваг і невелике порівняння з умовами банків.
Додано: Пон 02 лис, 2020 19:40
Досить недолуго намагалися загорнути шматок лайна (яким є кредити в МФО) в обгортку від цукерки. Особливо порівняння % з 5000 на два тижні з % з 20000 на 3 місяці.
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