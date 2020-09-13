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Плюси мікрокредитування:
список основних переваг і...

Плюси мікрокредитування: список основних переваг і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 19:40

Плюси мікрокредитування: список основних переваг і...

Пропонуємо до обговорення:
За рік українці беруть в середньому 380 тисяч мікрокредитів (приблизний показник за 2019 рік).

Дивися повний текст Плюси мікрокредитування: список основних переваг і невелике порівняння з умовами банків.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 19:40

Досить недолуго намагалися загорнути шматок лайна (яким є кредити в МФО) в обгортку від цукерки. Особливо порівняння % з 5000 на два тижні з % з 20000 на 3 місяці.
kravchalex
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