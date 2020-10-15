Ми вирішили запитати українців, чи є для них актуальною державна допомога в оплаті комуналки, і чи користуються вони нею.
Дивися повний текст Чи користуються українці субсидією (опитування).
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Додано: Пон 02 лис, 2020 22:31
Чи користуються українці субсидією (опитування)
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Дивися повний текст Чи користуються українці субсидією (опитування).
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