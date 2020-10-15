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Чи користуються українці
субсидією (опитування)

Чи користуються українці субсидією (опитування)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 22:31

Чи користуються українці субсидією (опитування)

Пропонуємо до обговорення:
Ми вирішили запитати українців, чи є для них актуальною державна допомога в оплаті комуналки, і чи користуються вони нею.

Дивися повний текст Чи користуються українці субсидією (опитування).
R2
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 22:31

А там уже и новый кабмин подоспеет и опять извращения по новому...
Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 17:05

Не правильный вопрос . Кому дают субсидию?
anatolmark681
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