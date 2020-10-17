Позов був висунутий проти німецького дизайнера Філіпа Плейна, який два роки тому розмістив у соцмережі знімки.
Дивися повний текст Ferrari відсудила у клієнта €300 тисяч за фото, що \"паплюжать репутацію\" (фото).
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Додано: Вів 03 лис, 2020 02:56
Ferrari відсудила у клієнта €300 тисяч за фото, що...
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Дивися повний текст Ferrari відсудила у клієнта €300 тисяч за фото, що \"паплюжать репутацію\" (фото).
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