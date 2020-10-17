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Ferrari відсудила у клієнта
€300 тисяч за фото, що...

Ferrari відсудила у клієнта €300 тисяч за фото, що...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 02:56

Ferrari відсудила у клієнта €300 тисяч за фото, що...

Пропонуємо до обговорення:
Позов був висунутий проти німецького дизайнера Філіпа Плейна, який два роки тому розмістив у соцмережі знімки.

Дивися повний текст Ferrari відсудила у клієнта €300 тисяч за фото, що \"паплюжать репутацію\" (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 02:56

На благодійність - то, мабуть, "сиріткам" з гетто...
yurii_kruhlov
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