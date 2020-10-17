Позов був висунутий проти німецького дизайнера Філіпа Плейна, який два роки тому розмістив у соцмережі знімки.
Дивися повний текст Ferrari відсудила у клієнта €300 тисяч за фото, що \"паплюжать репутацію\" (фото).
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Додано: Вів 03 лис, 2020 02:56
Ferrari відсудила у клієнта €300 тисяч за фото, що...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ferrari відсудила у клієнта €300 тисяч за фото, що \"паплюжать репутацію\" (фото).
Додано: Вів 03 лис, 2020 12:00
ФП красавчик, делает что хочет и плевал на стереотипы, просто видит свое направление и реализует его, и наплевать что себестоимость продукции 10 баксов а продажа по 800 - такую смелость в производственном бизнесе и построении бренда мало кто может продемонстрировать.
Додано: Вів 03 лис, 2020 15:33
На фото зелёные кроссы Phantom Kick$ по 1200 евро. А что, парень идёт к успеху, скоро шестую Феррари купит.
Додано: Вів 03 лис, 2020 15:52
Re: Ferrari відсудила у клієнта €300 тисяч за фото, що...
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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