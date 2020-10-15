Супутниковий інтернет Starlink від компанії SpaceX Ілона Маска обійшов конкурентів за швидкістю майже в чотири рази на стадії бета-тестування.
Дивися повний текст Глобальний інтернет Маска: перші результати швидкості та ціни на Starlink.
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Додано: Вів 03 лис, 2020 08:57
Глобальний інтернет Маска: перші результати швидкості та...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Глобальний інтернет Маска: перші результати швидкості та ціни на Starlink.
Додано: Вів 03 лис, 2020 08:57
Основные конкуренты Starlink – Viasat ... могут обеспечить около ... 25 Мбит/с скачивания. - оно то так, только забыли сказать, что стоимость оборудования в Украине от Viasat около 2000 грн, а не 499 долларов, а абонентка от 500-1600 грн.(в зависимости от тарифа),. а не 99 долларов. Так что те кто хотел те давно имеют спутниковый интернет по ценам в несколько раз дешевле Маска...
Додано: Вів 03 лис, 2020 10:04
А в чем суть? чем этот интернет лучше обычного? там где шнурок воткнут в роутер? Если всё равно без роутера старлинк не работает? еще и терминал с антеной нужен
Додано: Вів 03 лис, 2020 10:11
Re: Глобальний інтернет Маска: перші результати швидкості та
абонплата будет падать с ростом конкуренции и может вообще дойти до нуля, как с gps.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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