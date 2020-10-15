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Глобальний інтернет Маска: перші
результати швидкості та...

Глобальний інтернет Маска: перші результати швидкості та...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 08:57

Глобальний інтернет Маска: перші результати швидкості та...

Пропонуємо до обговорення:
Супутниковий інтернет Starlink від компанії SpaceX Ілона Маска обійшов конкурентів за швидкістю майже в чотири рази на стадії бета-тестування.

Дивися повний текст Глобальний інтернет Маска: перші результати швидкості та ціни на Starlink.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 08:57

Основные конкуренты Starlink – Viasat ... могут обеспечить около ... 25 Мбит/с скачивания. - оно то так, только забыли сказать, что стоимость оборудования в Украине от Viasat около 2000 грн, а не 499 долларов, а абонентка от 500-1600 грн.(в зависимости от тарифа),. а не 99 долларов. Так что те кто хотел те давно имеют спутниковый интернет по ценам в несколько раз дешевле Маска...
Джон
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 10:04

А в чем суть? чем этот интернет лучше обычного? там где шнурок воткнут в роутер? Если всё равно без роутера старлинк не работает? еще и терминал с антеной нужен
ALexxxS
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 10:11

Re: Глобальний інтернет Маска: перші результати швидкості та

  Джон написав:стоимость оборудования в Украине от Viasat около 2000 грн, а не 499 долларов, а абонентка от 500-1600 грн.(в зависимости от тарифа),. а не 99 долларов. Так что те кто хотел те давно имеют спутниковый интернет по ценам в несколько раз дешевле Маска...
абонплата будет падать с ростом конкуренции и может вообще дойти до нуля, как с gps.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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