Глобальний інтернет Маска: перші результати швидкості та...

Додано: Вів 03 лис, 2020 14:31

ALexxxS написав: чем этот интернет лучше обычного? чем этот интернет лучше обычного?

Кроме того, что вам уже сказали он есть там где другого нет (ну или есть только спутниковый от Датагруп )трафик через спутники Starlink не контролируемый на территории Украины. Он попадает с терминал на спутники по ним идет в центр приземления трафика в США. И обратно тем же путем. Если вы звоните по Вайберу например в США то пакеты идут от вас на сервак местного провайдера, от него к оптовым поставщикам трафика в другие страны по хрен там знает какому пути.. а тут вы - спутник Starlink и пакеты уже на территории США. Вот так и пакеты у нас никто не перехватит.Точно так же работает спутниковый телефон.. например Globalstar звоните - спутник - станция сопряжения. а дальше по местным каналам абоненту. Если например звоните с Globalstar на Globalstar то еще проще телефон -КА- телефон. Безопаснее в плане прослушки на порядки.