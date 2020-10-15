Глобальний інтернет Маска: перші результати швидкості та...
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ALexxxS написав:В чем суть спутникового?? для полярников и комбайнеров?)))
В Карпатах куча мест где вообще не то что интернета а покрытия никакого нет..знаю как минимум две группы туристов что на сплавы брали именно спутниковый а не мобильный телефон. У меня и соседей на даче в 20+ км от города миллионика нет..там ложбина + лес вокруг и все..Одна полоска от КС и та на крыше дома, звонки через раз интернета нет в принципе...Был СДМА от ИТ но они сеть погасили..
_hunter написав:К Украине этот проект не имеет никакого отношения...
Кроме того, что вам уже сказали он есть там где другого нет (ну или есть только спутниковый от Датагруп ) трафик через спутники Starlink не контролируемый на территории Украины. Он попадает с терминал на спутники по ним идет в центр приземления трафика в США. И обратно тем же путем. Если вы звоните по Вайберу например в США то пакеты идут от вас на сервак местного провайдера, от него к оптовым поставщикам трафика в другие страны по хрен там знает какому пути.. а тут вы - спутник Starlink и пакеты уже на территории США. Вот так и пакеты у нас никто не перехватит. Точно так же работает спутниковый телефон.. например Globalstar звоните - спутник - станция сопряжения. а дальше по местным каналам абоненту. Если например звоните с Globalstar на Globalstar то еще проще телефон -КА- телефон. Безопаснее в плане прослушки на порядки.