RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Глобальний інтернет Маска: перші
результати швидкості та...

Глобальний інтернет Маска: перші результати швидкості та...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 14:20

Re: Глобальний інтернет Маска: перші результати швидкості та

  ALexxxS написав:В чем суть спутникового?? для полярников и комбайнеров?)))
В Карпатах куча мест где вообще не то что интернета а покрытия никакого нет..знаю как минимум две группы туристов что на сплавы брали именно спутниковый а не мобильный телефон. У меня и соседей на даче в 20+ км от города миллионика нет..там ложбина + лес вокруг и все..Одна полоска от КС и та на крыше дома, звонки через раз интернета нет в принципе...Был СДМА от ИТ но они сеть погасили..

  _hunter написав:К Украине этот проект не имеет никакого отношения...
В Украине есть спутниковый интернет от «Датагруп» по намного более дешевым тарифам.
https://www.datagroup.ua/ru/kiev/b2c/internet/suputnikovij-internet
Джон
 
Повідомлень: 1518
З нами з: 16.03.17
Подякував: 57 раз.
Подякували: 392 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 14:31

Re: Глобальний інтернет Маска: перші результати швидкості та

  ALexxxS написав:чем этот интернет лучше обычного?
Кроме того, что вам уже сказали он есть там где другого нет (ну или есть только спутниковый от Датагруп )
трафик через спутники Starlink не контролируемый на территории Украины. Он попадает с терминал на спутники по ним идет в центр приземления трафика в США. И обратно тем же путем. Если вы звоните по Вайберу например в США то пакеты идут от вас на сервак местного провайдера, от него к оптовым поставщикам трафика в другие страны по хрен там знает какому пути.. а тут вы - спутник Starlink и пакеты уже на территории США. Вот так и пакеты у нас никто не перехватит.
Точно так же работает спутниковый телефон.. например Globalstar звоните - спутник - станция сопряжения. а дальше по местным каналам абоненту. Если например звоните с Globalstar на Globalstar то еще проще телефон -КА- телефон. Безопаснее в плане прослушки на порядки.
Джон
 
Повідомлень: 1518
З нами з: 16.03.17
Подякував: 57 раз.
Подякували: 392 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 15:15

  Джон написав:
  _hunter написав:К Украине этот проект не имеет никакого отношения...
В Украине есть спутниковый интернет от «Датагруп» по намного более дешевым тарифам.

И что, что есть? -- в Украине и айТелефон продается. Значит ли это что Тим знает где Украина хотя бы находится?..
_hunter
 
Повідомлень: 2948
З нами з: 22.03.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 249 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 16:34

Re: Глобальний інтернет Маска: перші результати швидкості та

Судя по коментам, это интернет для дачников, туристов и шпионов. Но при этом, за каждым из них будет вестись тайная слежка прямо со спутника))))
ALexxxS
 
Повідомлень: 722
З нами з: 23.04.10
Подякував: 118 раз.
Подякували: 241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 17:37

Re: Глобальний інтернет Маска: перші результати швидкості та

  ALexxxS написав:В Украине есть мобильный интернет с нормальной скоростью в любом населенном пункте с населением от 5000 человек.

Даже в населенном пункте с населением от 1,5 миллиона есть точки где мобильная связь неустойчивая. А если отъехать чуть-чуть за окружную ....
  ALexxxS написав:В чем суть спутникового?? для полярников и комбайнеров?)))

Для дачников и селян - самое оно.

Ну и для комбайнеров, рыбаков, туристов, особенно тех что любят отдыхать не в турецком или египетском отеле, а где-то на природе.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1900
З нами з: 06.08.19
Подякував: 473 раз.
Подякували: 256 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 17:49

Это интернет для моряков. :)
andrein
Аватар користувача
 
Повідомлень: 841
З нами з: 21.10.12
Подякував: 5 раз.
Подякували: 230 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 17:51

Re: Глобальний інтернет Маска: перші результати швидкості та

  _hunter написав:И что, что есть?
Ничего просто есть. А Тим ... если что то мы тут не про яблоки речь ведем.
Джон
 
Повідомлень: 1518
З нами з: 16.03.17
Подякував: 57 раз.
Подякували: 392 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 18:14

Маск,при всей его гениальности-слуга глобалистов.Это-один из их проектов.Ничего хорошего в этом не вижу.
Scotch
 
Повідомлень: 727
З нами з: 01.08.10
Подякував: 84 раз.
Подякували: 83 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Іван Портний: як українці обирають інтернет-магазин
R2 » Чет 15 жов, 2020 21:06
3 186
Переглянути останнє повідомлення
Нед 01 лис, 2020 23:30
us_capri_123
The Boring Company Ілона Маска зможе перевозити тільки...
R2 » Пон 19 жов, 2020 23:25
2 169
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 жов, 2020 08:41
ALexxxS
Білорусь отримала перші пів мільярда доларів російського...
R2 » П'ят 16 жов, 2020 20:07
2 146
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 жов, 2020 11:21
p_a_l

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (90673)
03.11.2020 19:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.