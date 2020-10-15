Глобальний інтернет Маска: перші результати швидкості та...
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ALexxxS написав:_hunter то есть это интернет для глухих сел? В Украине есть мобильный интернет с нормальной скоростью в любом населенном пункте с населением от 5000 человек. И даже меньше. В чем суть спутникового?? для полярников и комбайнеров?)))
Да что Вы говорите Только почему-то если попытаться воспользоваться интернетом, например, в поезде Киев-Одесса интернета фактически негде нет. Даже текстовые сообщение чтоб отправилось надо ждать кучу времени. Я понимаю, что тем кому интернет нужен только чтоб шарится в интернете и играть в танки (или что там сейчас популярно) трудно понять зачем люди отдают немыслимые деньги - аж 100$ чтоб иметь независимый канал.