Глобальний інтернет Маска: перші результати швидкості та...

Додано: Вів 03 лис, 2020 22:23

ssnet написав: а с той стороны сидят люди, час рабочего времени которых стоит сотни долларов. а с той стороны сидят люди, час рабочего времени которых стоит сотни долларов.

ssnet написав: будет за 1600 грн - это всего в 2 раза дешевл будет за 1600 грн - это всего в 2 раза дешевл

и что от так и сидят.. тут вот вы, коровка, курочки бегают а там дяди по сотне баксов в час сидят на Манхетенне)). И у вас видеоконференция понимаете ли )).PS Может все же попробуем понять, что спутниковый интернет не замена оптике а вариант на тот случай где его нет вообще? Да и дяди за кучу долларов не застрахованы от тракториста что решил копнуть на оптическом кабель канале ковшиком)).Как никто в здравом уме не будет бегать по городу и говорить через телефон Iridium или Globalstar если есть обычная мобильная связь, так никто не будет подключать в центре мегаполиса с кучей оптики спутниковый интернет.. ну может параноик какой то или те кому крайне важен интернет без перебоев. Банк например. Но и все на этом.стоимость оборудования 2000+ грн и 499+ уе..забыли.