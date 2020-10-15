Глобальний інтернет Маска: перші результати швидкості та...
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ALexxxS написав:_hunter то есть это интернет для глухих сел? В Украине есть мобильный интернет с нормальной скоростью в любом населенном пункте с населением от 5000 человек. И даже меньше. В чем суть спутникового?? для полярников и комбайнеров?)))
Да что Вы говорите Только почему-то если попытаться воспользоваться интернетом, например, в поезде Киев-Одесса интернета фактически негде нет. Даже текстовые сообщение чтоб отправилось надо ждать кучу времени. Я понимаю, что тем кому интернет нужен только чтоб шарится в интернете и играть в танки (или что там сейчас популярно) трудно понять зачем люди отдают немыслимые деньги - аж 100$ чтоб иметь независимый канал.
ssnet написав:а с той стороны сидят люди, час рабочего времени которых стоит сотни долларов.
и что от так и сидят.. тут вот вы, коровка, курочки бегают а там дяди по сотне баксов в час сидят на Манхетенне)). И у вас видеоконференция понимаете ли )). PS Может все же попробуем понять, что спутниковый интернет не замена оптике а вариант на тот случай где его нет вообще? Да и дяди за кучу долларов не застрахованы от тракториста что решил копнуть на оптическом кабель канале ковшиком)). Как никто в здравом уме не будет бегать по городу и говорить через телефон Iridium или Globalstar если есть обычная мобильная связь, так никто не будет подключать в центре мегаполиса с кучей оптики спутниковый интернет.. ну может параноик какой то или те кому крайне важен интернет без перебоев. Банк например. Но и все на этом.
ssnet написав:будет за 1600 грн - это всего в 2 раза дешевл
стоимость оборудования 2000+ грн и 499+ уе..забыли.
ALexxxS написав:_hunter то есть это интернет для глухих сел? В Украине есть мобильный интернет с нормальной скоростью в любом населенном пункте с населением от 5000 человек. И даже меньше. В чем суть спутникового?? для полярников и комбайнеров?)))
Да что Вы говорите Только почему-то если попытаться воспользоваться интернетом, например, в поезде Киев-Одесса интернета фактически негде нет. Даже текстовые сообщение чтоб отправилось надо ждать кучу времени. Я понимаю, что тем кому интернет нужен только чтоб шарится в интернете и играть в танки (или что там сейчас популярно) трудно понять зачем люди отдают немыслимые деньги - аж 100$ чтоб иметь независимый канал.
Вы готовы оформить подписку и купить и установить оборудование ради пяти-семи часов проведенных в поезде? Раз в месяц, два раза в месяц, как часто вы ездите по данному маршруту? Или вы живете в поезде Киев-Одесса? Так может проще самолетом?
Глобальный интернет - мечта спецслужб (от спасателей до разведки), транспортных компаний, буровиков, геологов, туристов и т.п. Но его коммерческая окупаемость - вопрос, поскольку массовый потребитель - это населенные пункты, которые, в большинстве воем, уже охвачены фиксированным и мобильным интернетом. Поэтому рассказы о том, как интернет от Маска будет вытеснять другие виды доступа в интернет, вызывают сомнения
PasserBy написав:Глобальный интернет - мечта спецслужб (от спасателей до разведки), транспортных компаний, буровиков, геологов, туристов и т.п. Но его коммерческая окупаемость - вопрос, поскольку массовый потребитель - это населенные пункты, которые, в большинстве воем, уже охвачены фиксированным и мобильным интернетом. Поэтому рассказы о том, как интернет от Маска будет вытеснять другие виды доступа в интернет, вызывают сомнения
Еще один "другого жилья, кроме мегаполисов не существует"... Читаем "одноэтажная Америка" для общего понимания ситуации:
Малоэтажное домостроение (92 % всех домов), является основным видом домостроения США
и фиксированным интернетом они, конечно охвачены, но это по нашим меркам архаика: ADSL/коаксиал.