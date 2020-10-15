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Глобальний інтернет Маска: перші
результати швидкості та...

Глобальний інтернет Маска: перші результати швидкості та...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234>
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 19:44

  ALexxxS написав:_hunter
то есть это интернет для глухих сел? В Украине есть мобильный интернет с нормальной скоростью в любом населенном пункте с населением от 5000 человек. И даже меньше. В чем суть спутникового?? для полярников и комбайнеров?)))

Да что Вы говорите :D Только почему-то если попытаться воспользоваться интернетом, например, в поезде Киев-Одесса интернета фактически негде нет. Даже текстовые сообщение чтоб отправилось надо ждать кучу времени. Я понимаю, что тем кому интернет нужен только чтоб шарится в интернете и играть в танки (или что там сейчас популярно) трудно понять зачем люди отдают немыслимые деньги - аж 100$ чтоб иметь независимый канал. :mrgreen:
ssnet
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 19:46

Re: Глобальний інтернет Маска: перші результати швидкості та

  ssnet написав:Только почему-то если попытаться воспользоваться интернетом, например, в поезде Киев-Одесса интернета фактически негде нет.

Аналогичная ситуация на идущей через Сумы ветке Киев-Харьков - как их Харькова выезжаешь так нормальный инет увидешь аж в Киеве: даже на подъезде к Броварам глухо.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 22:23

Re: Глобальний інтернет Маска: перші результати швидкості та

  ssnet написав:а с той стороны сидят люди, час рабочего времени которых стоит сотни долларов.
и что от так и сидят.. тут вот вы, коровка, курочки бегают а там дяди по сотне баксов в час сидят на Манхетенне)). И у вас видеоконференция понимаете ли )).
PS Может все же попробуем понять, что спутниковый интернет не замена оптике а вариант на тот случай где его нет вообще? Да и дяди за кучу долларов не застрахованы от тракториста что решил копнуть на оптическом кабель канале ковшиком)).
Как никто в здравом уме не будет бегать по городу и говорить через телефон Iridium или Globalstar если есть обычная мобильная связь, так никто не будет подключать в центре мегаполиса с кучей оптики спутниковый интернет.. ну может параноик какой то или те кому крайне важен интернет без перебоев. Банк например. Но и все на этом.
  ssnet написав:будет за 1600 грн - это всего в 2 раза дешевл
стоимость оборудования 2000+ грн и 499+ уе..забыли.
Джон
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 22:48

Re: Глобальний інтернет Маска: перші результати швидкості та

Зображення

А где тут место биткоина?Зображення
Джон
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 06:09

  ssnet написав:
  ALexxxS написав:_hunter
то есть это интернет для глухих сел? В Украине есть мобильный интернет с нормальной скоростью в любом населенном пункте с населением от 5000 человек. И даже меньше. В чем суть спутникового?? для полярников и комбайнеров?)))

Да что Вы говорите :D Только почему-то если попытаться воспользоваться интернетом, например, в поезде Киев-Одесса интернета фактически негде нет. Даже текстовые сообщение чтоб отправилось надо ждать кучу времени. Я понимаю, что тем кому интернет нужен только чтоб шарится в интернете и играть в танки (или что там сейчас популярно) трудно понять зачем люди отдают немыслимые деньги - аж 100$ чтоб иметь независимый канал. :mrgreen:


Вы готовы оформить подписку и купить и установить оборудование ради пяти-семи часов проведенных в поезде?
Раз в месяц, два раза в месяц, как часто вы ездите по данному маршруту?
Или вы живете в поезде Киев-Одесса?
Так может проще самолетом?
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 08:44

Re: Глобальний інтернет Маска: перші результати швидкості та

  Shram написав:Вы готовы оформить подписку и купить и установить оборудование ради пяти-семи часов проведенных в поезде?
А ему то зачем? Это Укрзализниця пусть покупает и ставить в поезде...
Джон
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 09:06

  Shram написав:
Так может проще самолетом?

Ты в курсе что авиакомпании предлагают на своих рейсах как просто развлекательеный офлайн-контент, так и полноценный выход в инет? Думаешь что это по оптоволокну попадает на борт? :mrgreen:

В интерсити уже пытаются раздавать инет, но он хренового качества по тем самым причинам по которым нет мобильной связи в поездах между Киевом и другими крупными городами.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 10:09

Глобальный интернет - мечта спецслужб (от спасателей до разведки), транспортных компаний, буровиков, геологов, туристов и т.п.
Но его коммерческая окупаемость - вопрос, поскольку массовый потребитель - это населенные пункты, которые, в большинстве воем, уже охвачены фиксированным и мобильным интернетом.
Поэтому рассказы о том, как интернет от Маска будет вытеснять другие виды доступа в интернет, вызывают сомнения
PasserBy
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 10:21

  PasserBy написав:Глобальный интернет - мечта спецслужб (от спасателей до разведки), транспортных компаний, буровиков, геологов, туристов и т.п.
Но его коммерческая окупаемость - вопрос, поскольку массовый потребитель - это населенные пункты, которые, в большинстве воем, уже охвачены фиксированным и мобильным интернетом.
Поэтому рассказы о том, как интернет от Маска будет вытеснять другие виды доступа в интернет, вызывают сомнения

Еще один "другого жилья, кроме мегаполисов не существует"... Читаем "одноэтажная Америка" для общего понимания ситуации:
Малоэтажное домостроение (92 % всех домов), является основным видом домостроения США

и фиксированным интернетом они, конечно охвачены, но это по нашим меркам архаика: ADSL/коаксиал.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 18:12

Re: Глобальний інтернет Маска: перші результати швидкості та

  _hunter написав:Читаем "одноэтажная Америка" для общего понимания ситуации:
ну мы то в Украине живем... и если там 99 уе в месяц не копейки но терпимо то у нас в большинстве случаев у абонента такая сумма вызывает спазмы сфинктеров).
Джон
 
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